27 ноября 2025, 20:32

Фицо назвал будущее Донбасса и Крыма предрешённым итогом переговоров по Украине

Фото: Istock/3dmitry

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Донбасс и Крым в итоге переговоров по Украине войдут в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.





Фицо подчеркнул, что никто не сомневается, что Крым навсегда останется под российским контролем.

«Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто», — добавил он.

