«Кто сомневается в Крыме? Никто»: Фицо сделал резкое заявление о будущем Украины
Фицо назвал будущее Донбасса и Крыма предрешённым итогом переговоров по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Донбасс и Крым в итоге переговоров по Украине войдут в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.
Фицо подчеркнул, что никто не сомневается, что Крым навсегда останется под российским контролем.
«Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто», — добавил он.Политик выразил мнение, что часть территорий, которые сейчас контролирует Киев, тоже перейдут под юрисдикцию РФ. При этом премьер-министр Словакии добавил, что Украина не станет членом НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно стать предметом переговоров между Москвой и Вашингтоном. Он прокомментировал положение о лишь фактическом признании этих территорий за Россией в мирных планах США.