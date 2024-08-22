Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области

Власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области

Вице-премьер РФ Мантуров: из Курской области эвакуировали 115 тысяч человек
22 августа 2024, 14:38
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Из приграничных районов Курской области были эвакуированы 115 тысяч человек. Число назвал вице-премьер России Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
«На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек. Пункты временного размещения питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест», — рассказал Мантуров.
Вице-премьер добавил, что правительство приняло решение выделить 858 млн рублей на помощь гражданам, утративших имущество в приграничных районах.



Владимир Путин обсуждал ситуацию в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием президента по ситуации с граничащими с Украиной регионами прошла 12 августа. Тогда Путин отметил, что главной задачей является поддержка местного населения и решение задач по выбиванию ВСУ с территории Курской области.

Читайте также:

Пленный военнослужащий рассказал о задачах ВСУ в Курской области
Зеленский побывал в приграничье Сумской области и посовещался с Сырским

ВС РФ освободили населённый пункт Межевое в ДНР
#помощь
#имущество
#владимир путин
#правительство
#совещание
#денис мантуров
#человек
#поддержка
#всу
#рф
Журавлёв: В отношении наёмников не действуют законы о защите прав военнопленных
22 августа 2024, 15:20

Фото: iStock/breakermaximus

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на наёмников не распространяются законы, защищающие права военнопленных, поскольку они не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта.
«По всем международным конвенциям наёмники не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта, на которых должны распространяться законы, защищающие права военнопленных. Другое дело, что в статусе нужно разбираться», — прокомментировал в беседе с RT Журавлёв.

До этого сообщалось, что военнослужащие ВСУ продолжат обучаться под руководством новозеландских инструкторов до июня 2025 года.

«С мая по июль 2022 года ими подготовлены около 300 украинских артиллеристов для расчётов 105-миллиметровых легких гаубиц L119. С августа 2022-го новозеландские инструкторы обучают военнослужащих пехотных подразделений ВСУ. По последним данным местных вооруженных сил, ими подготовлены более 3,1 тыс. украинских военных», — приводят «Известия» сообщение посольства РФ в Новой Зеландии.

Ранее замначальника аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказывал о ситуации на фронте, отметив, что после ударов Росси по позициями противника наёмники бегут.

Читайте также:

Сенатор Волошин: Наёмники из американской ЧВК станут хорошим обменным фондом

Боец СВО Шарипов рассказал о поддержке государства

Офицер Джиникашвили: Наёмники отсеиваются после ударов России
#права
#сво
#законы
#всу
#чвк
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бурятские Чебурашки отправились на СВО
Школьники из Бурятии отправили плюшевых Чебурашек бойцам СВО
22 августа 2024, 15:10

Фото: istock/Natalia Kirsanova

Школьники и абитуриенты из Бурятии отправили плюшевых Чебурашек в подарок бойцам СВО. Об этом пишет региональная «Газета РБ». Ребята решили передать военным что-то, что будет их греть им сердце на фронте.
По данным издания, талисманы изготовили ученики десятого класса и абитуриенты местных вузов. По их словам, бойцы ВС РФ всегда рады таким подаркам, носят их с собой, берут в окопы, хранят в местах дислокации и вешают на бронемашинах.
«Такие карманные талисманы для защитников из Бурятии делали и в прошлом году в разных районах республики. Этот забавный зверек стал неофициальным символом СВО», — рассказали участники мастер-класса.
Читайте также:

Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в лесах Курской области

В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ на курском направлении

Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях
#мо
#ученики
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в лесах Курской области
МО: ВС РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ у Скрыльевки Курской области
22 августа 2024, 14:50

Фото: istock / zabelin

В лесных зонах Курской области, около села Скрыльевка, была выявлена и ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Состав украинской ДРГ включал военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые пытались пробраться вглубь российской территории. ВС Росси уничтожили две боевые бронированные машины и семерых украинских военнослужащих, еще одного украинского бойца в приграничье взяли в плен.

ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тысяч военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера.

Ранее власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пленный военнослужащий рассказал о задачах ВСУ в Курской области
Зеленский побывал в приграничье Сумской области и посовещался с Сырским

ВС РФ освободили населённый пункт Межевое в ДНР
#машины
#всу
#минобороны
#дрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ на курском направлении
Минобороны: ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 300 человек
22 августа 2024, 14:26

Фото: istockphoto/aapsky

Боевики ВСУ за сутки потеряли более 300 единиц живой силы, а также 23 единицы техники, включая три танка, передает Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что бойцами ВС РФ отражены атаки в направлении Комаровки и Малой Локни, а также сорваны попытки противника атаковать в направлении Коренево, Мартыновки, Ольговки, Кремяного, Поречного и Русского.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что пленный боевик ВСУ рассказал о задачах украинских военных под Курском.

С утра, 6 августа, украинская армия попыталась прорваться вглубь территорий РФ. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.

Читайте также:

Зеленский побывал в приграничье Сумской области и посовещался с Сырским

ВС РФ освободили населённый пункт Межевое в ДНР

В Польше рассказали о ее «‎участии» в атаке ВСУ на Курскую область
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29 и три французские авиабомбы
Минобороны: силы ПВО сбили за сутки украинский МиГ-29 и три авиабомбы Hammer
22 августа 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, три французские авиабомбы Hammer, 11 реактивных снарядов HIMARS и 91 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Конкретного места перехвата истребителя в оборонном ведомстве не уточнили.
Отмечается, что 53 из 91 БПЛА уничтожили вне зоны проведения СВО.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Курской области удалось сбить украинский истребитель Су-27, который пытался ударить по мосту через реку Сейм у села Карыж. Борт собирался сбросить на частично уцелевшую переправу управляемые авиабомбы, указывалось в материале. По данным издания, истребитель был сбит российским ЗРК «Бук-М3» в районе 18 часов среды, 21 августа.

Читайте также:

Пленный военнослужащий рассказал о задачах ВСУ в Курской области

Зеленский побывал в приграничье Сумской области и посовещался с Сырским

ВС РФ освободили населённый пункт Межевое в ДНР
#бпла
#днр
#сво
#всу
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях
Путин проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях
22 августа 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в формате видеоконференцсвязи по ситуации с Брянской, Курской и Белгородской областями.
Российский лидер обсуждал ситуацию в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием главы государства по ситуации с граничащими с Украиной регионами прошла 12 августа. Тогда Путин отметил, что главной задачей является поддержка местного населения и решение задач по выбиванию ВСУ с территории Курской области.

ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тысяч военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы РФ уничтожили позиции ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Польше рассказали о ее «‎участии» в атаке ВСУ на Курскую область

На границе России появится бронетанковая бригада НАТО

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО

#минобороны рф
#владимир путин
#президент
#совещание
#поддержка
#лидер
#всу
#киев
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный военнослужащий рассказал о задачах ВСУ в Курской области
Пленный ВСУ рассказал о задаче создать видимость присутствия в Курской области
22 августа 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь рассказал, что в Курской области украинским солдатам была поставлена задача прорваться и «‎показаться» в нескольких селах. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По его словам, украинские военные собрались в лесу на территории Сумской области и выехали до границу с Курской областью, там их ждал замполит, который был старший колонны, он им сказал ехать за ним.

«Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, надо везде показаться», — рассказал он.

Солдат пояснил, что задачей их группы было совершить отвлекающий манёвр, как будто военных много, и кататься по селам, а также показать, что они хорошие и вежливые люди. По его словам, он и его товарищи отправились в поселок на трех бронетранспортерах, но сразу оказались под огнем российских войск.

Военнопленный отметил, что возможно их отправили для проведения разведки боем, ведь такое случается часто.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.

Читайте также:

В Польше рассказали о ее «‎участии» в атаке ВСУ на Курскую область

На границе России появится бронетанковая бригада НАТО

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
#военные
#сво
#всу
#солдат
#чвк
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский побывал в приграничье Сумской области и посовещался с Сырским
22 августа 2024, 13:29

Сумскую область посетил глава киевского режима Владимир Зеленский из-за сложной фронтовой обстановки. Об этом украинский политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Посетил приграничье Сумщины (Сумская область, разг. Сумщина — прим. ред.) и провел совещание с (главкомом ВСУ Александром) Сырским и начальником Сумской военной администрации (Владимиром Артюхом)», — сказано в публикации Зеленского.
Сырский доложил обстановку на самых жестких фронтовых участках, а также о том, что украинские боевики усилили оборону на покровском и торецком направлениях.

Российская спецоперация на Украине продолжается. Укронацисты пытаются атаковать территории РФ, однако получают отпор.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил западных союзников в замедлении оружейных поставок.

Читайте также:

В Польше рассказали о ее «‎участии» в атаке ВСУ на Курскую область

ВС РФ освободили населённый пункт Межевое в ДНР

Двадцатилетний ирландский наемник ВСУ пропал на Украине
#мир
#украина
#владимир зеленский
#новости
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше рассказали о ее «‎участии» в атаке ВСУ на Курскую область
Interia: ВСУ использовали польскую БТР Oncilla в атаке на Курскую область
22 августа 2024, 13:19

Фото: istock/Ruma Aktar

Вооруженные силы Украины использовали польскую БТР Oncilla в атаке на Курскую область. Об этом пишет Interia.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины на Курскую область», — отмечается в тексте.

Сообщается, что Украина получила от Польши около 30 бронетранспортёров.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.

До этого Командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия обязательно победит в СВО. По его словам, других вариантов не существует. Помимо этого, он рассказал, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области.

Читайте также:

Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
#россия
#участок
#украина
#бпла
#депутат
#сво
#всу
#чвк
#танк
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф