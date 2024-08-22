Власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области

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Из приграничных районов Курской области были эвакуированы 115 тысяч человек. Число назвал вице-премьер России Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
«На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек. Пункты временного размещения питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест», — рассказал Мантуров.Вице-премьер добавил, что правительство приняло решение выделить 858 млн рублей на помощь гражданам, утративших имущество в приграничных районах.
Владимир Путин обсуждал ситуацию в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 августа. Еще одно совещание с участием президента по ситуации с граничащими с Украиной регионами прошла 12 августа. Тогда Путин отметил, что главной задачей является поддержка местного населения и решение задач по выбиванию ВСУ с территории Курской области.
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Алина Юрчак