Все причастные к атаке дронов ВСУ на Москву и Подмосковье будут наказаны — МИД

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Все причастные к атаке украинских дронов на Москву и область будут неотвратимо наказаны, заявили в МИД РФ.
«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — сказано в публикации внешнеполитического ведомства.Перед этим в Минобороны России докладывали, что в ночь на вторник, 11 марта, над российскими регионами сбили 337 дронов противника. Уточнялось, что это самая массированная атака.
Позже в ведомстве добавили, что своими действиями киевский режим попытался демонстративно показать, что он готов к продолжению боевых действий.
Украинские депутаты осудили произошедший налет, а западные журналисты отметили, что теперь ненависть России к диктатуре киевского режима стала больше.
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Никита Кротов