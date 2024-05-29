На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что ВС РФ готовят наступление на золочевском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По его словам, активизация армии РФ «вызывает обеспокоенность». Местные власти готовят эвакуацию населения близлежащих населенных пунктов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова