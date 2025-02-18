Лавров: есть основания полагать, что США стали лучше слышать позицию РФ

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Можно полагать, что американская сторона стала лучше слышать российскую позицию. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.
«Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — прокомментировал Лавров.Российско-американские переговоры начались во вторник, 18 февраля в 10:30 по Москве и состояли из двух этапов. Специалисты считают, что диалог прошел в позитивном ключе.
Ранее стало известно, какой шаг был сделан на российско-американских переговорах.
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