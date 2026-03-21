Лавров заявил о попытках США вытеснить Россию с рынков энергетики
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не наблюдает со стороны США готовности учитывать российские интересы. По его словам, Вашингтон стремится вытеснить Россию с мировых энергетических рынков.
В эфире программы «Вспомнить все» Лавров отметил, что Штаты, по его мнению, последовательно ограничивают присутствие России в глобальной энергетике. Он подчеркнул, что даже если речь идет о потенциальном сотрудничестве на российской территории, оно возможно только при взаимном учете интересов обеих сторон.
Лавров также сказал, что Америка стремится к глобальному энергетическому доминированию. Министр добавил, что нынешняя ситуация, по его мнению, напоминает период, когда международные отношения существовали без четких правил и ограничений. Он отметил, что США, как считает российская сторона, ставят собственные интересы выше любых международных договоренностей.
Ранее дипломат высказался о ходе конфликта на Ближнем Востоке.
