Le Monde: европейские страны не намерены отправлять Украине ЗРК Patriot

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Европейские страны выражают нежелание отправлять свои системы ПВО Patriot на Украину. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Отмечается, что Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды и Польша не намерены отправлять свои системы ПВО на линию фронта. Польша боится передавать Украине средства противовоздушной обороны, поскольку находится рядом с Россией и Белоруссией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее дежурные средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Обломки сбитых дронов упали вдали от населённых пунктов. Никто не пострадал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее дежурные средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Обломки сбитых дронов упали вдали от населённых пунктов. Никто не пострадал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова