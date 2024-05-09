Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Западу, что с прибытием новых партий вооружения Вооруженные силы Украины смогут остановить продвижение российских войск на фронте. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве с председателем Европарламента Робертой Мецолой, пишет mk.ru.