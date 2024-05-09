Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
«У вас уже нет власти в Армении. Готов в течение часа встретиться и обсудить все условия вашего ухода», — сказал он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что трёхстороннее заявление глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года больше не действует. Речь идёт о документе, которым три стороны сообщали о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, ни один из пунктов этого заявления в настоящее время не работает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова