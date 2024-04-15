Администратор русской «Википедии» ликвидирован при отходе из Авдеевки

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Украинец Юрий Лущай, который на протяжении долгих лет являлся администратором русскоязычного раздела «Википедии», ликвидирован при отходе ВСУ из Авдеевки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
На сайте «Википедии» указано, что Юрий Лушай скончался от полученных ранений.
Напомним, что администратор русской «Википедии» воевал в составе ВС Украины с января 2023 года. С 28 марта его считали пропавшим без вести. Позднее выяснилось, что погиб он в тот же день. На его странице указано, что он сделал более 86 тыс правок, написал свыше 200 статей. Переработал полностью еще около 50. Последнюю правку украинец внес 25 марта.
Ранее сообщалось, что российские военные под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что администратор русской «Википедии» воевал в составе ВС Украины с января 2023 года. С 28 марта его считали пропавшим без вести. Позднее выяснилось, что погиб он в тот же день. На его странице указано, что он сделал более 86 тыс правок, написал свыше 200 статей. Переработал полностью еще около 50. Последнюю правку украинец внес 25 марта.
Ранее сообщалось, что российские военные под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова