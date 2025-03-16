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Продолжением боевых операций ВСУ в Курской области пригрозил глава украинского МИДа Андрей Сибига, несмотря на просьбы американской стороны к России пощадить боевиков. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
«Как было уже заявлено главнокомандующим (ВСУ Александром — прим. ред.) Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — прокомментировал Сибига.По его мнению, такие действия являются «важным фактором и ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем».
В минувший четверг, 13 марта, президент России Владимир Путин заявил о согласии на перемирие, однако, по его словам, оно должно устранять изначальные причины конфликта и вести к урегулированию.
Ранее во Франции раскрыли, кто заинтересован в провокации мирового конфликта.
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Никита Кротов