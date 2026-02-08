В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед при катании на ватрушках

08 февраля 2026, 01:16

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В реке Десна обнаружили тело одного из детей, провалившихся под лед в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области.





Следственные органы немедленно приступили к работе на месте происшествия. Для установления всех причин и обстоятельств инцидента назначен комплекс судебных экспертиз.





«Расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с двумя малолетними детьми, и поисковые работы продолжаются», — говорится в материале.