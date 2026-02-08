В Брянске нашли тело одного из детей, провалившихся под лед при катании на ватрушках
В реке Десна обнаружили тело одного из детей, провалившихся под лед в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области.
Следственные органы немедленно приступили к работе на месте происшествия. Для установления всех причин и обстоятельств инцидента назначен комплекс судебных экспертиз.
«Расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с двумя малолетними детьми, и поисковые работы продолжаются», — говорится в материале.Напомним, что трагедия произошла 20 января 2026 года у микрорайона Московский. Ребята 10–12 лет скатывались на ватрушках с крутого берега реки на лед. Предварительно, дети «высокочили на полынью» после съезда вниз и оказались в ледяной воде.
