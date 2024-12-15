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Командующий литовскими вооруженными силами генерал Раймундас Вайкшнорас во время визита в Киев заявил, что Литва будет продолжать принимать участие в подготовке военных инструкторов Украины. Об этом говорилось в сообщении командования армии республики.
«Литовская армия продолжит обучение украинских военных инструкторов как непосредственно на Украине, так и в составе международных учебных миссий Interflex и EUMAM», — обратил внимание генерал Раймундас Вайкшнорас.
В операции Interflex Вооружённые силы Украины проходят подготовку на территории Великобритании. EUMAM — военная тренировочная миссия Евросоюза (ЕС) для киевского режима.
Вильнюс занимался подготовкой военных специалистов для Киева еще до того, как начались военные действия на территории Украине. В программе Interflex Литва принимает участие с осени 2022 года.
Ранее стало известно, что больше тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», часть бойцов которой проходила подготовку во Франции.
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Ольга Енгалычева