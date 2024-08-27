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После того, как киевский режим отправил на верную погибель под Курск свои лучшие войска, РФ получила в Донбассе полную свободу действий, уверен бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель», — прокомментировал аналитик.Ранее главком ВСУ Александр Сырский признавался, что киевский режим хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса нападением в приграничье Курской области, которое произошло с утра 6 августа.
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Никита Кротов