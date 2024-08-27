Атакой в Курской области Киев хотел отвлечь ВС РФ с направлений на территории Донбасса, признался в эфире украинского телемарафона главком ВСУ Александр Сырский.
«Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом — красноармейского — прим. ред.), кураховского направления…» — прокомментировал военный.
Ранее сообщалось, что один из нардепов украинского парламента прокомментировал сложившуюся в Донецкой народной республике ситуацию матом. В частности, имелась в виду ситуация «катастрофическая».
Украинские неонацисты напали на приграничье Курской области 6 августа утром.
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