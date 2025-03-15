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Депутат раскрыл, чем Россия может ответить ВСУ в случае применения ими «Нептуна»

Колесник: если ВСУ применят «Длинный Нептун», Россия может ответить «Орешником»
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Если боевики ВСУ применят свою ракету «Длинный Нептун», Россия вправе применить ракетный комплекс «Орешник». Об этом «Ленте.ру» заявил член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник.
«Россия может вполне оправдано, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник», — сказал парламентарий.
Колесник подчеркнул, что российская противовоздушная оборона является лучшей в мире, и это признали все.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина успешно провела боевое испытание ракеты «Длинный Нептун». Украинский политик поблагодарил военных, разработчиков и производителей.

Перед этим депутат Госдумы Леонид Слуцкий ответил, во что не верит Владимир Зеленский.

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#госдума
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«Укрофюрер отказывается верить»: депутат ответил Зеленскому на слова о ВСУ под Курском
Слуцкий: Зеленскому «плевать» на готовность России проявить гуманизм
15 марта 2025, 19:37

Фото: istockphoto/ANGHI

Владимиру Зеленскому, похоже, «плевать» на российский гуманизм, ведь глава киевского режима «отказывается верить в свое поражение». Об этом в личном Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Зеленскому, похоже, плевать и на призывы Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю. Укрофюрер отказывается верить в свое поражение…» — сказано в публикации парламентария.
Слуцкий указал на «театр абсурда». По его словам, Зеленский говорит о «выполнении задач» в Курской области, несмотря на «провал по всем направлениям».

Ранее Владимир Зеленский обратился к Европе с призывом об укреплении противовоздушной обороны и ускорении производства боеприпасов.

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Меркель высказалась об отношении Трампа к России
Меркель: Трамп восхищается Россией, но одолжений ей делать не будет
15 марта 2025, 19:02

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп восхищается Россией, но «делать одолжения» ей не будет, заявила немецкому изданию Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Россия - огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — произнесла политик.
Меркель добавила, что хозяина Белого дома интересуют в первую очередь американские интересы, но и об интересах российской стороны забывать не стоит, резюмировала она.

Ранее Меркель раскрыла, без кого не в состоянии разрешить кризис на Украине Владимир Зеленский.

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Зеленский призвал к милитаризации Европы
Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов и укреплять ПВО
15 марта 2025, 18:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам предводителя киевского режима, Европе необходимы собственные арсеналы. Зеленский призвал Европейский союз ускорить выпуск боеприпасов.

Он также попросил Европу не забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Боец ВС РФ раскрыл происходящее в небе над Дзержинском в ДНР
Боец ВС РФ Тунгус: в небе над Дзержинском происходит борьба дронов на веревках
15 марта 2025, 17:52

Фото: istockphoto/zim286

Борьба беспилотников на веревках происходит в небе над освобожденным Дзержинском в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского бойца, чей позывной Тунгус.
«Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой», — прокомментировал боец.
Тунгус добавил, что работа ведется с использованием дронов-разведчиков, а также гексакоптеров, дронов на оптоволокне и FPV-дронов. Кроме того, он рассказал о случае, произошедшем, по его словам, пару дней назад.

«…Проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем», — заключил Тунгус.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил радостную новость в регионе. Подробней в нашем материале.

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Свыше 370 пропавших без вести человек в Курской области нашли — Хинштейн
15 марта 2025, 17:50

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Список разыскиваемых жителей Курской области сокращается, уже найдено свыше 370 человек. Об этом в личном Telegram-канале заявил глава региона Александр Хинштейн.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий - эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается», — сказано в публикации чиновника.

Ранее сообщалось, что украинские боевики маскируются под местных жителей, а также переодеваются в форму российских военнослужащих, чтобы покинуть Курскую область. По сообщениям представителей российских спецслужб, их задерживают.

Кроме того, Франция и Великобритания требуют от России выпустить боевиков ВСУ из Курской области.

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