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Если боевики ВСУ применят свою ракету «Длинный Нептун», Россия вправе применить ракетный комплекс «Орешник». Об этом «Ленте.ру» заявил член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник.
«Россия может вполне оправдано, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник», — сказал парламентарий.Колесник подчеркнул, что российская противовоздушная оборона является лучшей в мире, и это признали все.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина успешно провела боевое испытание ракеты «Длинный Нептун». Украинский политик поблагодарил военных, разработчиков и производителей.
Перед этим депутат Госдумы Леонид Слуцкий ответил, во что не верит Владимир Зеленский.
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