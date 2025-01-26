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Лукашенко о Зеленском на переговорах с Россией: «выкобенивался, как мог»

Лукашенко: Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году выкобенивался, как мог
Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вел себя некорректно на переговорах с Россией в 2022 году. Об этом Telegram-каналу «Пул Первого» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — пояснил политик.
Лукашенко также отметил, что просил российскую сторону не уезжать, дабы не быть обвиненной в срыве переговоров. По словам главы Беларуси, его слова возымели действие.



«…Они меня послушались», — резюмировал Лукашенко.
Как отмечал президент России Владимир Путин, во время переговоров в турецком Стамбуле в 2022 году стороны достигли договоренностей. Однако на фоне приезда британского экс-премьера Бориса Джонсона, Киев решил продолжить боевые действия.

Перед этим сообщалось, за что попытался оправдаться Зеленский.

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Медведев оценил начало президентства Трампа
Дмитрий Медведев: Трамп хотел запутать весь мир, но он не обманет Россию
26 января 2025, 13:25

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не сможет обмануть Россию несмотря на то, что в первую неделю своего президентства он смог запутать весь мир. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», — гласит публикация Медведева.
Трамп вступил в должность хозяина Белого дома 20 января. Одним из его обещаний было завершить украинский конфликт за суточный срок. После прихода Трампа к власти сроки начали отодвигаться. Более того, многие восприняли слова республиканца со скепсисом. Отмечалось, что у американского лидера нет рычагов давления ни на Россию, ни на Украину.

Перед этим стало известно, чего ожидать Трампу после ультиматума Путину.

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#новости
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Польский генерал раскрыл, что ждет Трампа после ультиматума Путину
Польский генерал Пацек: Трамп не заставит Путина уступить
26 января 2025, 11:31

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп не заставит уступить российского лидера Владимира Путина, считает польский генерал Богуслав Пацек в беседе с журналистами Gazeta.pl.
«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убежденность, что это что-то даст», — сказал офицер.

Пацек уточнил, что отказ западных союзников Киева от планов принять Украину в НАТО, а также отмена санкционных ограничений мешают прийти к соглашению по кризису на Украине.

Путин же заявил, что готов говорить со своим американским коллегой про все направления, представляющие интерес для обоих государств.

Перед этим стало известно, что Трамп желает встретиться с Путиным.

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Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ
26 января 2025, 10:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. Об этом сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Ветер, пишет ТАСС.
По словам бойца российской армии, вся работа велась быстро и «на тихих лапках». Он пояснил, что закрепиться в селе российским военным удалось благодаря использованию тактики продвижения малыми группами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#курская область
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Контроль над Троицком, удары по логистике ВСУ на Покровском направлении: последние новости СВО
26 января 2025, 10:33

Фото: iStock/ovbelov

Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака ВСУ 26 января


По информации Минобороны РФ в ночь на 26 января силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 15 из них. Согласно информации ведомства, в небе над Рязанской областью было ликвидировано 8 беспилотных летательных аппаратов, над Курской — 6, в Белгородской области — 1 беспилотник. Сведения о жертвах или повреждениях отсутствуют.

Курская область


В окрестностях Николаево-Дарьино российские военные проводят операцию по зачистке прилегающих лесных массивов. Отмечается незначительное продвижение в юго-восточном направлении от населённого пункта. В этой зоне украинские военные пытаются провести ответные атаки, но они успешно отражаются российскими силами. В восточной части населённого пункта противником всё ещё удерживаются несколько опорных пунктов, российскими штурмовыми группами проводится поэтапная зачистка.

Ожесточенные бои продолжаются у Малой Локни. По некоторым сведениям, российские войска разрушили два моста, которые соединяли Малую Локню с сёлами Викторовка, Новая и Старая Сорочки, Орловское и Погребки. Если эти данные подтвердятся, это может серьёзно затруднить снабжение украинских военных в этом районе.

Угледарское направление


Российскими войсками завершена ликвидация «котла» в южной части посёлка Великая Новосёлка. В восточной и центральной частях населённого пункта были подняты российские флаги. В северной части продолжаются обстрелы позиций Вооружённых сил Украины. К западу от Великой Новосёлки российские войска продвинулись ещё на один километр в районе Левадного. В восточной части, в районе Кураховского «мешка», под контроль ВС РФ перешла большая часть посёлка Дачное.

Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа
Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа

Покровское направление


В районе Родинского, автодорогу, по которой снабжают украинских военных на севере через город Доброполье, российские дроны FPV активно атакуют позиции ВСУ, причиняя значительный ущерб технике и живой силе противника. Это ещё больше затрудняет логистику ВСУ, которая и так находится в сложном положении.

Российскими войсками также перекрыта дорога, соединяющая Константиновку и Покровск, в двух местах. Это почти отрезало украинские подразделения, находящиеся в этом районе, от снабжения. Эти меры не только препятствуют снабжению противника, но и открывают возможности для дальнейшего наступления.

Троицкое направление


Активные боевые действия ведутся в районе Сухой Балки. В районе к западу от поселка Новгородского российские войска заняли лесную полосу, расширив зону своего контроля на полтора километра. У населенного пункта Леонидовка российские военные продолжают продвигаться вперёд, постепенно окружая в кольцо силы ВСУ, находящиеся между Торецком и Щербиновкой.

В Торецке российские военные заняли позиции на территории шахты «Торецкая», где ранее располагался опорный пункт бригады «Лють». В распоряжении Вооружённых сил Украины осталось лишь несколько строений. Противник контролирует менее процента территории города. В районе посёлка Крымское, расположенного недалеко от Дзержинска, войска РФ заняли позиции на северных границах населённого пункта.


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#украина
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Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа
Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни сообщила о тяжелом состоянии мужа
26 января 2025, 09:15

Фото: iStock/sudok1

Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими боевиками под Купянском итальянца Джанни Ченни, сообщила, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, ей ничего не сообщали с самого начала — обо всем она узнала из новостей и видеороликов в интернете. Согласно предварительной информации, итальянец находится в больнице скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в Харькове.

Екатерина сочла состояние Джанни тяжелым.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
Минобороны: над тремя областями России ночью уничтожили 15 БПЛА ВСУ
26 января 2025, 08:14

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО уничтожили за минувшую ночь 15 украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 8 беспилотников ликвидировали над Рязанской областью, 6 — над Курской областью и один — над территорией Белгородской области. Иные подробности в Минобороны России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#россия
#спецоперация
#курская область
#рязанская область
#белгородская область
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Трамп повторно заявил о желании вскоре поговорить с Путиным по вопросу Украины
26 января 2025, 05:47

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, Россия может быть заинтересована в достижении договоренности по украинскому кризису, а Владимир Путин, как он утверждает, «хочет встретиться». Пресс-пул Белого дома подтвердил эту информацию.

Трамп подчеркнул, что неоднократно общался с Владимиром Зеленским и уверен — украинская сторона тоже «хочет мира».

«И, я думаю, президент Путин тоже хотел бы прекращения войны», — продолжал мысль Трамп.
В свою очередь, Путин ранее подтвердил готовность к диалогу с новой администрацией США, отметив, что важно устранить первопричины конфликта и не допустить эскалации.

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Российскому штурмовику в объятья бросилась украинская девочка из Курахово, ждавшая освобождения
РИАН: Штурмовик РФ встретил ждавшую освобождения Курахово 12-летнюю украинскую девочку
26 января 2025, 05:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные во время зачистки пятиэтажного здания в Курахово, ДНР, обнаружили семью, скрывавшуюся от ВСУ. У родителей-украинцев была 12-летняя дочка — она со слезами на глазах бросилась обнимать штурмовика РФ.
Плача и обнимая бойца, девочка говорила, что надеялась на помощь до последнего.

«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — рассказывал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным «Нифер» РИА Новости.
Желая ответить на такой порыв чувств, штурмовик подарил ребенку армейский перстень РФ. Та повесила его себе на шею — может быть, на удачу.

По словам военного, вывести при зачистке из Курахово семью девочки не удалось, так как подразделение двигалось на выполнение другой боевой задачи.

Командир добавил, что при зачистке микрорайона «Южный» мирные жители доброжелательно встречали российских военных и делились воспоминаниями о жестоких действиях ВСУ.

«Людей забирали и мучили, также и били, детей забирали. В общем, беспределом занимались», — констатировал собеседник РИА Новости, упомянув, что ВСУ забирали из магазинов почти все, не оставляя вещей и продуктов местным жителям.
Минобороны РФ объявило об освобождении Курахово 6 января.

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​Западные СМИ раскрыли четыре ожидаемых сценария окончания конфликта на Украине
Times: Конец конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
26 января 2025, 04:00

Фото: iStock/sb2010

Окончание конфликта на Украине имеет четыре главных возможных сценария, включая поражение Киева. Издание The Times в своей новой статье при этом отмечает, что Украина «стоит на коленях, но не сломлена».
Первый из возможных сценариев — это поражение Украины, которое может произойти в случае прекращения поддержки со стороны США. Однако The Times считает, что президент Дональд Трамп будет избегать такого исхода, поскольку он «катастрофический».

Второй вариант — заключение так называемого «плохого мира». В этом случае, если поддержка США прекратится, Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение, которое приведёт к разделению страны.

«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины
«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины

Авторы публикации также указали на значительные территориальные успехи России в 2024 году, когда российские войска взяли под контроль территорий в шесть раз больше, чем годом ранее. Это — плохие новости для сил Киева.

Третий сценарий предполагает временное прекращение огня, которое может стать переходным этапом перед дальнейшими переговорами. Такой режим может обеспечить региональную стабильность и позволить Украине выжить с минимальными гарантиями безопасности и экономической поддержки. Однако конфликт при этом останется замороженным и может возобновиться в любой момент.

Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа
Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа
Четвёртый, самый «оптимистичный» вариант — это урегулирование конфликта, при котором Украина окажется в выгодной позиции благодаря поддержке США. Для этого президент Трамп может усилить антироссийские санкции и гарантировать поставки оружия и финансовой помощи.

Однако даже при самом выгодном для Киева развитии событий The Times сомневается, что Украина сможет восстановить границы 1991 года.

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#сша
#конфликт
#соглашение
#дональд трамп
#украина
#россия
#сво
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