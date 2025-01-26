Фото: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский вел себя некорректно на переговорах с Россией в 2022 году. Об этом Telegram-каналу «Пул Первого» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — пояснил политик.Лукашенко также отметил, что просил российскую сторону не уезжать, дабы не быть обвиненной в срыве переговоров. По словам главы Беларуси, его слова возымели действие.
«…Они меня послушались», — резюмировал Лукашенко.Как отмечал президент России Владимир Путин, во время переговоров в турецком Стамбуле в 2022 году стороны достигли договоренностей. Однако на фоне приезда британского экс-премьера Бориса Джонсона, Киев решил продолжить боевые действия.
Перед этим сообщалось, за что попытался оправдаться Зеленский.
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Никита Кротов