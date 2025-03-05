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Лукашенко относится к Зеленскому как к сыну

Лукашенко: я относился к Зеленскому как к собственному сыну
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он относился к Владимиру Зеленскому как к собственному сыну. Об этом он заявил американскому блогеру Марио Науфалу.
«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры», — сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Президент назвал их общение с Зеленским теплыми и дружескими. Лукашенко выразил сожаление за то, что глава киевского режима пошел на поводу у радикальных националистических групп.

Ранее глава Белоруссии заявил о готовности Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
05 марта 2025, 05:07

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента США Дональда Трампа, он без устали работает над урегулированием украинского конфликта. Об этом говорится в выдержках из речи американского лидера, опубликованных Белым домом.
«Я без устали работаю, чтобы завершился жестокий конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Выступление Трампа в Конгрессе начнется в ближайшие минуты. Ранее заявлялось о намерении американского президента рассказать всю правду на своем выступлении. Предварительно, Трамп будет говорить о дальнейшем выстраивании отношений с Владимиром Зеленским и о решении украинского кризиса.

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Лукашенко заявил о необходимости остановить войну сегодня
Лукашенко: Сегодня надо остановить войну
05 марта 2025, 04:33

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт необходимо остановить сегодня. Об этом он сказал американскому блогеру Марио Науфалу.
«Сегодня надо остановить войну», — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Президент отметил, что позиция Белоруссии по данному вопросу заключается в том, чтобы не было войны, а был мир.

В ходе интервью Лукашенко высказался и о готовности президента РФ Владимира Путина перейти к переговорам по украинскому конфликту.

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#сделки
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Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине
Лукашенко: Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине
05 марта 2025, 04:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы начать переговоры по украинскому вопросу. Об этом Лукашенко рассказал американскому блогеру Марио Науфалу.
«Он сказал: мы за это. Мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить Украину. Если это касается Украины, то мы говорим с украинцами», — пояснил Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Ранее «Радио 1» писало о провальной попытке Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Рекомендации по возобновлению диалога между Украиной и Штатами давал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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#владимир зеленский
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Глава Минфина США Бессент опроверг информацию о заключении сделки с Украиной по полезным ископаемым
Бессент: заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым не запланировано
05 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, подписание соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых пока не запланировано. Об этом рассказала корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
«Подписание не запланировано», — пишет журналистка в соцсети X.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении США заключить сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом должен был рассказать американский президент Дональд Трамп во время своего в Конгрессе. Напомним, что данное соглашение могло быть подписано еще 28 февраля, но после перепалки Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сделка была отменена.

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Российские войска ворвались в Харьковскую область с Белгородской
05 марта 2025, 01:35

Фото: iStock/zim286

Российские войска выдвинулись в Харьковскую область, зайдя туда с Белгородской. Об этом рассказали в telegram-канале «Военкоры русской весны».
«Армия России пересекла российско-украинскую границу в Харьковской области в районе Нехотеевки и закрепляется», — говорится в сообщении.

Ранее украинская сторона жаловалась на российский ДРГ у границы КПП. Таким образом войска РФ прощупывали оборону по данному направлению. На месте прорыва находится пограничный пункт пропуска Гоптовка – Нехотеевка. Далее расположена Казачья Лопань Харьковской области.

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