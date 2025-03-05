Лукашенко относится к Зеленскому как к сыну

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он относился к Владимиру Зеленскому как к собственному сыну. Об этом он заявил американскому блогеру Марио Науфалу.
«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры», — сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.
Президент назвал их общение с Зеленским теплыми и дружескими. Лукашенко выразил сожаление за то, что глава киевского режима пошел на поводу у радикальных националистических групп.
Ранее глава Белоруссии заявил о готовности Владимира Путина сесть за стол переговоров.
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Иван Мусатов