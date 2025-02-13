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Четыре брака, молодая жена и сложный путь к славе: как живет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов

Виктор Логинов (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Виктор Логинов (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

13 февраля Виктор Логинов отмечает 50-летний юбилей. За свою карьеру он успел поработать шахтёром, спасателем, актёром театра и телеведущим, а затем стал известен широкой аудитории благодаря ролям в кино и сериалах. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».

Биография Виктора Логинова


Виктор Логинов появился на свет 13 февраля 1975 года в Кемерово в семье рабочих. Его старший брат Евгений, увлекавшийся спортом и книгами, был для него примером. Однако жизнь брата оборвалась трагически — в 37 лет он скончался от инсульта.



Родители Виктора трудились на оборонных заводах города: отец работал электриком на предприятии «Прогресс», а мать — аппаратчицей и начальницей смены. В интервью 2018 года в программе «Судьба человека» Логинов рассказал, что брак его родителей не был счастливым, и попытки сохранить семью привели обоих к алкогольной зависимости.

«Конечно, мы с братом пытались повлиять на родителей, вытаскивали их из этих мест, но это было бессмысленно. У них рушилась жизнь: отношения у родителей закончились», — рассказал актер.

Старший брат Виктора Логинова (фото: Instagram* / @loginov_victor)

С раннего возраста Виктор был активным и любознательным ребёнком. Он легко вовлекал друзей в разные авантюры, но при этом имел доброе сердце — часто приносил домой бездомных животных. Однако в тот период его родители все больше погружались в зависимость, и воспитание детей отошло на второй план.

В 90-е отец Логинова оказался в психиатрической больнице. Как рассказывал сам актёр, он уверял, что встретил инопланетян, а затем выпрыгнул из окна, сломав руку. Позже он вспоминал эту историю с юмором, а к 78 годам полностью отказался от спиртного.

Мать Виктора справиться с зависимостью так и не смогла. Сам Логинов признавался, что чувствует вину — будучи занятым работой, он уделял ей недостаточно внимания. Женщина скончалась в 52 года.

«Когда мне самому было 37 лет, а именно в этом возрасте умер брат, у меня как будто кто-то стоял за спиной. Это был очень тяжелый год, было ощущение, что может произойти нечто ужасное. Думаю, когда мне будет 52, ощущения окажутся такими же. Пожалуй, это единственное, о чём я жалею, что не смог сберечь близких», — признался Логинов.

Несмотря на трудное детство, Виктор всегда тянулся к творчеству. Он устраивал импровизированные спектакли для друзей и соседей, а когда в его школе открыли литературно-театральный класс, в котором оказалось много девочек, без раздумий решил туда поступить.

Виктор Логинов (фото: Instagram* / @loginov_victor)

Роль Гены Букина и Всероссийская популярность


Виктор Логинов стал известен на всю страну благодаря роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год.

На кастинг он попал совершенно случайно. Изначально приглашение на пробы получила его знакомая Екатерина Петрова. Когда ей позвонили, она была в магазине, а телефон оставила без присмотра. Логинов, который обычно не отвечает на чужие звонки, в этот раз решил сделать исключение — подумал, что звонок может быть важным. Узнав, что идет набор в сериал, он не растерялся и напросился на кастинг.

В итоге Екатерина роль не получила, а вот Логинова утвердили. Чтобы соответствовать образу простоватого, но обаятельного продавца обуви, актер кардинально сменил имидж: сбрил длинные волосы, отрастил усы и полностью вжился в роль.

Виктор Логинов (фото: Instagram* / @loginov_victor)

«Вы знаете, я услышал такую фразу, которая меня пронзила до глубины души: "Если вы верите в случайности, значит, вы не верите в Бога". Не знаю, действительно ли случайности случаются случайно или тебя кто-то ведет за руку и не дает споткнуться, указывает дорогу. В самые отчаянные моменты жизни, когда, казалось бы, всё, свет выключен, бензин кончился, ложись и помирай, вдруг — раз! — и ты видишь свет в конце тоннеля», — отметил актер в программе «Судьба человека».

Отказаться от предложения было невозможно — к тому моменту Логинова уже уволили из Свердловского академического театра драмы за пропуск спектакля. В итоге сериал стал настоящим хитом, а Гена Букин — народным любимцем. В Екатеринбурге даже установили памятник его персонажу — бронзовую статую ростом два метра с туфлей в руке.

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Несмотря на такую популярность, сам Логинов не раз подчеркивал, что с Букиным у него мало общего — ни по взглядам на жизнь, ни по характеру.

«Я всегда говорил, что Гена — это, по сути, добрый человек. Он может быть неуклюжим, глуповатым порой, но в душе он искренний, переживает за свою семью, старается как может. Его простота, желание быть хорошим отцом и мужем — это, наверное, главные моменты, которые мне в нём нравятся. Конечно, он порой совершает глупости, но за этим всегда стоит желание помочь. Это, наверное, та черта, которая делает его живым и настоящим», — рассказал E1.RU Виктор.

Жизнь после завершения сериала


После завершения сериала Виктор Логинов столкнулся с трудностями. По его словам, образ Гены Букина стал для него своеобразной «клеткой» — режиссеры не видели его в других амплуа, и предложения о новых ролях практически не поступали. Чтобы оставаться в профессии, актер начал осваивать другие направления.

«Я не назову конкретные роли, но когда ты приходишь на кастинг и уже влюбился в персонажа, с режиссером полный контакт, тебе говорят «мы перезвоним» — и дальше полная тишина. Не звонит никто. Первое время я пытался узнавать. Да я уже не Гена, машу вать! Потом смирился», — рассказывал Логинов в интервью Карену Адамаяну.

Несмотря на стереотипное восприятие, Логинов продолжил сниматься в кино и сериалах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Дружба народов» (16+), «Девочки не сдаются» (16+), «Подкидыш» (18+) и «Почка» (18+).

Виктор Логинов (фото: Instagram* / @loginov_victor)

Широкую известность ему также принесло шоу «Интуиция» на ТНТ. Однако в пандемию Логинов, как и многие артисты, столкнулся с финансовыми трудностями: остался без работы, получил государственную выплату и даже выставил на продажу дом в Тульской области.

Со временем ситуация наладилась. Сегодня Логинов активно играет в театре, участвуя в постановках «Хитрец по найму», «Дублер» и «Мужчины по графику». Кроме того, он преподавал в ГИТИСе, вел различные развлекательные шоу, а также попробовал себя в жанре стендапа, но в итоге решил, что это не его формат.

Личная жизнь Виктора Логинова


Первой женой Виктора Логинова стала Наталья, которая была старше его на 11 лет. Они познакомились на Сахалине, поженились и переехали в Санкт-Петербург. В 1994 году у них родилась дочь Аня, а сына Натальи от первого брака Виктор усыновил. Однако после возвращения в Кемерово брак распался.

Вторую супругу, актрису Снежану Морозову, он встретил в Екатеринбурге. Их роман развивался стремительно — через девять месяцев после знакомства они поженились, а в 2002 году у них родился сын Дима.

Третья жена, Ольга, работала ассистентом продюсера на кастинге «Счастливы вместе». Они быстро съехались, а позже стали родителями двоих сыновей — Саши и Ивана. Пара официально расписалась только после рождения второго ребенка, но в 2019 году брак распался.

В 2020 году Логинов снова женился — его избранницей стала 21-летняя актриса Мария Гуськова.

Виктор Логинов с супругой (фото: Instagram* / @loginov_victor)

В каких ещё проектах участвовал Логинов


Помимо культового ситкома, Виктор Логинов сыграл в комедиях «Золотая теща» и «Шматко, или Ё-моё», детективах «Богини правосудия» и «Убить дрозда», а также в мелодраме «Влюбленные женщины». Он активно пробовал себя на телевидении, ведя такие программы, как «Интуиция», «Ешь и худей» и «Кулинарный поединок».

В 2024 году на экраны вышли сериалы «Вера» и «Морозко» с его участием. В ближайшее время зрители смогут увидеть Логинова в фильмах «Царевна-лягушка», «Герои анекдотов» и «Заполярная звезда».

Однако главным событием для актера стало возвращение в образ Гены Букина в продолжении ситкома — «Букины». Новый сезон, вышедший в декабре 2023 года, показал, как изменились персонажи спустя 10 лет. Помимо актерской работы, Логинов также выступил креативным продюсером проекта.

Виктор Логинов про Украину


В 2014 году в интервью украинским журналистам Виктор Логинов признался, что его огорчает напряженная обстановка в стране и ухудшение отношений с Россией.

«У меня на Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и на Западной Украине. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык. Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит на Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски», — сказал он.
В 2020 году актер оказался в базе данных сайта «Миротворец» из-за визита в Крым после 2014 года. Однако сам Логинов утверждал, что не посещал полуостров.

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Пять разводов, 10 детей и побег из США: чем прославился скандально известный Артемий Лебедев
13 февраля 2025, 13:01

Артемий Лебедев (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Артемий Лебедев — дизайнер, блогер и предприниматель, стоящий у истоков российской веб-дизайн-индустрии. Он основал и возглавил «Студию Артемия Лебедева», ранее известную как WebDesign, а также занимает пост директора по дизайну во «ВКонтакте».
На сегодняшний день Артемий Лебедев — один из самых известных дизайнеров России, который разрабатывает логотипы и визуальные концепции не только для крупных компаний, но и для целых городов.

Кроме того, он популярный блогер, писатель, предприниматель и многодетный отец, а последнее звание считает для себя самым значимым. К юбилею одного из самых известных дизайнеров страны «Радио 1» расскажет самые любопытные факты о его карьере и жизни.

Биография Артемия Лебедева

Детство


Артемий Лебедев родился в 1975 году в Москве в творческой семье. Его мать, писательница Татьяна Толстая, и отец, профессор филологии Андрей Лебедев, с ранних лет решили, что домашнее образование будет для сына полезнее детского сада.

Родословная Лебедева заслуживает отдельного внимания: по материнской линии он является правнуком писателя Алексея Толстого, автора «Золотого ключика, или Приключений Буратино». А его отец, профессор философии и кандидат филологических наук, был сыном генерал-полковника Валентина Лебедева. Кроме того, в семье есть и иностранные корни — бабушка Артемия по отцовской линии была гречанкой.

Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)

Увлечение дизайном появилось у него ещё в начальной школе — именно тогда он создал свой первый логотип. В 1989 году его мать пригласили преподавать русскую литературу в США, и семья переехала в Балтимор. Артемий вместе с братом и сестрой поступил в престижную местную школу. Но подросток прожил там всего год.

В 16 лет он принял самостоятельное решение вернуться в Россию, заявив, что американская культура ему не близка. Позже он не раз признавался, что именно в Москве чувствовал себя по-настоящему свободным.

«Там нет свободы. Я вернулся сознательно и добровольно. Сам — в 16 лет. У меня была полноценная социальная жизнь здесь. Это был запас радости. Я люблю Москву. Сейчас это вообще самым классный город», — говорил он.

После возвращения Лебедев жил у тёти, окончил школу и поступил на факультет журналистики МГУ, выбрав его скорее из-за невысокого проходного балла, чем из-за интереса к профессии. Однако завершить обучение ему не удалось — его отчислили.

Артемий Лебедев в 16 лет (фото: Instagram* /@temalebedev)

Юность и начало карьеры


В 17 лет Артемий стал учеником Аркадия Троянкера — иллюстратора, дизайнера и арт-директора журнала «Итоги». Троянкер не был силён в работе с компьютером, поэтому часто просил Лебедева о помощи с вёрсткой. Артемий не только выполнял технические задачи, но и параллельно впитывал основы дизайна и оформления. Впоследствии Троянкер называл его своим лучшим учеником.

Ему не было и 20 лет, когда он основал свою первую студию веб-дизайна. На тот момент за этим названием стоял всего один человек — он сам, а собственного офиса у студии не было. Тем не менее, Артемий с самого начала оценивал свою работу высоко: за первый проект он запросил 3000 долларов.

Когда накопил достаточно средств, арендовал офис и нанял сотрудников. Причём внутри компании действует жёсткое правило — разглашение зарплат под запретом, поскольку Лебедев считает, что это мешает коллективу работать с полной отдачей.

«Это основной секрет управления творческим коллективом. Как только люди начнут произносить размер зарплаты, место работы превратится в серпентарий. Гадюки в банке, которые рассуждают: "Ага, Петров сделал в пять раз меньше, а получил на пять тысяч больше"», — объяснил дизайнер.

Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)

Проекты Артемия Лебедева


Сначала студия Лебедева занималась только веб-дизайном, но вскоре Артемий понял, что способен на большее. Он начал брать заказы на всё подряд — от смартфонов до микроволновок. Уже в начале пути среди клиентов студии были Альфа-Банк, Microsoft и Samsung.

С 1998 года «Студия Артемия Лебедева» остаётся его главным проектом. За годы работы она сотрудничала с Nissan, General Motors, Hewlett Packard, Xerox, Procter & Gamble и Центробанком России. А созданный студией логотип «Яндекса» прослужил 13 лет и лишь слегка изменился в 2021 году.

Позже Лебедев увлёкся разработкой логотипов для городов. В 2009 году он предложил Перми символ в виде красной буквы «П», но местные жители не оценили такую идею. Несмотря на критику, Лебедев продолжил работать в этом направлении и создал логотипы для Казани, Рязани, Ярославля, Костромы, Ельца, Калужской области и Одессы.

Затем студия получила крупный заказ от Московского метрополитена. Она разработала новый сайт подземки и обновила систему навигации — от схем движения поездов до табличек на станциях. Вскоре транспортная тематика стала одним из главных направлений студии: её проекты можно увидеть в аэропортах, на остановках и дорожных знаках по всей России.

Схема московского метрополитена, разработанная дизайн-студией Артемия Лебедева (фото: РИА Новости / Константин Родиков)

«Хочется на свете не только жить и зарабатывать деньги, хочется что-то после себя оставить. Есть вещи, типа схема метро. Это было важно сделать. Мы ее сделали, и есть чем гордиться. Она сама себя не сделает. И у города нет никогда желания сделать хороший дизайн. Никто такую задачу никому не ставит. Это может случайно получиться, если те, кто получил заказ, оказались заинтересованными в том, чтобы было красиво», — рассказал он.

Веб-дизайн при этом тоже остаётся важной частью работы. Сайт от Лебедева стал статусной вещью — вроде пальто от Armani. В числе его клиентов Wildberries, «Билайн», KFC, «Газпром», а также госструктуры и музеи, например, РАНХиГС и Третьяковская галерея.

Кроме того, в 2007 году Лебедев выпустил книгу «Ководство. Параграфы о дизайне», а также серию детских изданий «Смотри, что у меня есть!», созданных в соавторстве с художником Эдуардом Катыхиным для развития ассоциативного мышления. Кроме того, он регулярно путешествует по России, читая лекции о дизайне.

Карьера блогера


Помимо дизайна, который Лебедев называет делом своей жизни, он известен и как блогер. С 2001 года он активно вёл «Живой журнал» под псевдонимом «tema», считая эту платформу самым живым интернет-пространством тех лет. В 2008 году, по приглашению «Коммерсанта», стал представителем акционеров компании «Суп», которая владела русскоязычным сегментом ЖЖ.

Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)

Летом того же года его блог временно заблокировали из-за фотографии полуобнажённой девушки, которую администрация сочла несовершеннолетней. Однако 12 июня доступ был восстановлен. В декабре 2020 года Лебедев объявил о закрытии блога в ЖЖ и переезде на платформу Teletype. С 2019 года он ведёт YouTube-канал, где обозревает новости в рубрике «Самые честные новости», а также делает тревел-блоги и анализирует дизайн в «Бизнес-линче».

В 2021 году Лебедев стал первым блогером, который превратил негатив в интернете в источник дохода. В прямом эфире на своих страницах в соцсетях он запустил необычный эксперимент: пользователи могли «отправить» ему пощёчину механической рукой, сделав донат в 10 000 рублей. За три часа он заработал 260 000 рублей, половину из которых пожертвовал на благотворительность.

22 февраля 2023 года его YouTube-канал, который недавно набрал более миллиона подписчиков, был заблокирован за нарушение правил платформы.

Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)

Артемий Лебедев — путешественник


Кроме того, Лебедев — заядлый путешественник. В 2015 году он стал первым человеком из бывшего СССР и Восточной Европы, который посетил все 193 страны ООН. В своих поездках он изучает элементы городской среды — от светофоров и дорожных знаков до урн, остановок и почтовых ящиков.

«Сначала я вообще не знал, что хочу посетить все страны мира. Я вообще не знал, что хочу путешествовать. Но когда я начал, опять же ЖЖ помог, что я стал планировать поездки, чтобы было о чем написать, и плюс я стал получать кайф для себя — это в первую очередь», — поделился Лебедев.

Скандалы с участием дизайнера


Однажды Лебедев оказался в суде из-за конфликта с «Аэрофлотом». Дизайнер опубликовал резкий пост, возмущённый тем, что авиакомпания отказалась компенсировать ему отменённый рейс. Суд поддержал перевозчика и обязал удалить негативные комментарии и карикатуры из блога. Спустя несколько лет Лебедев вновь оказался в центре скандала, объявив конкурс на создание знака «Здесь могут быть оскорблены религиозные чувства верующих». Это вызвало волну негодования, но юридических последствий для него не имело — обсуждение быстро сошло на нет, оставив обе стороны недовольными.

Однако позже дизайнер снова столкнулся с критикой верующих, когда запустил конкурс «фотожаб» на снимок патриарха Кирилла. Это вызвало массовое возмущение, и хотя наказания не последовало, изображение в итоге пришлось удалить.

Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)

В 2014 году Лебедев подверг критике советские памятники, что вызвало возмущение в обществе. А в 2015–2016 годах два ветерана Великой Отечественной войны отсудили у него компенсации за его высказывание о Бресте как о «городе трусов»: один получил 1 млн рублей, другой — 500 тысяч. В 2021 году Следственный комитет заинтересовался постом дизайнера, где он усомнился в святости мощей Сергия Радонежского. Рассматривалась статья об оскорблении чувств верующих, но правовых последствий не последовало.

В 2023 году YouTube заблокировал канал Лебедева с миллионом подписчиков за нарушение правил платформы. В ответ дизайнер обругал руководство видеохостинга и создал новый канал, но его закрыли через неделю. Теперь он публикует контент во «ВКонтакте» и на «Дзене».

Политическая позиция Лебедева


Артемий Лебедев не раз высказывался по поводу СВО. В феврале 2022 года он поддержал признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

«Если Украина за семь лет не смогла признать ЛНР и ДНР, очень хорошо, что мы сделали это сами. Могли сделать чуть пораньше, но и сегодня сойдет», — сказал дизайнер во время стрима RT.

Осуждать спецоперацию не стал, а в 2023 году в интервью на канале «Эмпатия Манучи» заявил, что Россия допустила ошибку, начав её в 2022 году, а не в 2014-м, когда противник был менее подготовлен.

Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)

Лебедев также резко критиковал тех, кто покинул Россию после начала СВО, утверждая, что они не оставят заметного следа в культуре других стран.

«Никто из наших дизайнеров не уехал за границу. Все сидят здесь, потому что у нас неплохо. У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных — нет. Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один — где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса», — сказал он.

Он высказывался за продолжение военных действий, призывал к оккупации Одессы и смене власти в Киеве. В 2022 году Украина внесла Лебедева в санкционные списки, а в 2023-м у него конфисковали две квартиры в Киеве.

«Моя хата теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — прокомментировал Лебедев.

Личная жизнь Артемия Лебедева


Артемий Лебедев утверждает, что был женат пять раз.

Одной из его супруг была журналистка Марина Литвинович, изучавшая социологию во Франции и окончившая МГУ. В 2001 году у них родился сын Савва.

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Позже Лебедев женился на дизайнере Алёне Ивановой. В этом браке появилось шестеро детей. Однако в сентябре 2022 года он сообщил о расставании, а официально развод был оформлен только в январе 2024-го. Причины разрыва не раскрывались. Ранее в интервью Ксении Собчак дизайнер признавался, что поддерживает идею многоженства в России. Дизайнер заявил, что всего у него 10 детей.

«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолётного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку Рунета, коллекционера, покупателя кефира (привет, Амрияздон!). Это всё прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот, — отцовство», — заявил он.
После развода Лебедев объявил в своём Telegram-канале, что находится в поиске новой избранницы. В августе он сообщил, что её нашёл. Известно лишь, что она значительно младше его, но её имя не раскрывается.

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Пропаганда президента США? Политолог объяснил, что на самом деле означают переговоры Путина и Трампа
Дипломат Корчмарь: фурор от телефонного разговора Путина и Трампа не обоснован
13 февраля 2025, 12:31

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Лидеры двух стран обсудили обмен граждан России и США. Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей, об этом сообщил также официальный представитель Кремля, а российский президент выразил готовность принять в Москве американских должностных лиц.
По комментариям Дональда Трампа, стороны договорились поручить своим командам начать переговоры по Украине немедленно.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» заявил, что Дональд Трамп сообщил о возможном участии в празднике 80-летия Великой Победы, однако это нужно воспринимать с практической точки зрения.

«Трамп говорил о сближении народов на основе того, что они в свое время воевали против общего врага, и были большие потери. Он сказал, что, возможно, поучаствует в празднике Победы. Это шаги, но нужно очень тонко и с практической точки зрения подходить ко всем этим заявлениям. Потому что Трамп после прихода к власти должен был раскрутиться в пропагандистском смысле. Он обещал до вступления в должность за один день прекратить конфликт на Украине, но что-то не получается», — прокомментировал эксперт.

По его словам, в этой ситуации нужны личные переговоры, которые предполагают какой-то компромисс.

«Это затягивается по времени, потому что нужно согласовать позиции всех сторон. Во время переговоров, естественно, американцы будут полностью держать в курсе дела и Киев. Для нас самое главное в этих переговорах — определиться с окончанием и реализацией целей, которые ставились нашим руководством еще вначале СВО», — отметил Корчмарь.

Телефонный разговор, по его мнению, произвел фурор необоснованно, потому что нужно смотреть на перспективу — на конкретное развитие действий.

«СМИ будут информировать в позитивном ключе, раскручивать и популяризировать Трампа как нового президента, зашедшего на трон власти США. Нужно разграничивать пропагандистскую полемику и возможность получения практических результатов», — подчеркнул он.

Василий Корчмарь заключил, что в случае переговоров Россия не готова рассматривать вопросы, угрожающие ее безопасности и расширения НАТО.

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Отступление ВСУ на Курском направлении, прорыв ВС РФ под Суджей, бои в Запорожской области: последние новости СВО
13 февраля 2025, 09:40

Фото: istockphoto/Nastco

Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях, включая Краснолиманский район, Запорожскую область и сектор Угледар. Украинские силы держат оборону, однако на некоторых участках вынуждены отступать. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


На Курском направлении российские войска нанесли значительный удар по позициям Вооруженных сил Украины. В результате интенсивных боев российская армия смогла прорвать оборонительные линии противника и освободить несколько стратегически важных населенных пунктов. По информации военных корреспондентов, российские силы продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более 2 километров.

Основные боевые действия развернулись в районах сёл Николаево-Дарьино, а также на участках от Александрии до Никольского и Викторовки. Российские десантники и морские пехотинцы успешно завершили операции по зачистке Свердликово, выбив украинские силы с большинства позиций.

Марочко: западная техника ВСУ не выдержала испытания морозами
Марочко: западная техника ВСУ не выдержала испытания морозами

Херсонское направление


На Херсонском направлении ситуация остаётся стабильной, без значительных изменений. Российские дроны нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра. В ответ украинские силы осуществили 48 обстрелов населённых пунктов на левом берегу. В Новой Каховке пострадали жилые районы и машина «Скорой помощи», в результате чего пять человек получили ранения. Также один мирный житель пострадал в районе Голой Пристани.

Запорожское направление


На Запорожском участке продолжаются позиционные бои. Украинские силы активно используют артиллерию и реактивные системы залпового огня в районе Каменского. Энергодар подвергся атаке беспилотников, один из которых взорвался всего в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС. Российские войска осуществляют наступательные действия в районах Орехова и Малой Токмачки, успешно отвоёвывая опорные пункты противника. Интенсивные бои продолжаются в окрестностях села Пятихатки.


Фото: iStock/Olena Bartienieva

Торецкое направление


В Торецке обстановка остаётся напряжённой: бои идут по всему периметру города. На севере украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться к городской черте, что приводит к локальным встречным столкновениям.


Купянский участок


Боевые действия продолжаются в районах Загрызово, Новой Кругляковки и Зеленого Гая. В результате авиаудара был уничтожен мост через реку Оскол в районе Купянска-Узлового. Российские войска продолжают расширять свои плацдармы на северном фланге, особенно в зонах Двуречной и Тополей.

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ВСУ ввели новый термин для обозначения убитых солдат в Курской области
13 февраля 2025, 09:10

Фото: iStock/Irina Piskova

В ходе недавних переговоров по рации украинские военнослужащие начали применять новый термин «кактус» для обозначения убитых в боевых действиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», который опубликовал фрагменты перехваченных разговоров.
Бойцы группировки войск «Север» отмечают, что впервые столкнулись с этим термином и предполагают, что он может быть частью попытки украинского командования скрыть реальные потери своих войск в ходе неудачного контрнаступления. В сообщениях также говорится, что враг, судя по всему, намерен любой ценой минимизировать информацию о своих потерях.

Перехваченные переговоры были зафиксированы в окрестностях Суджи. В них также упоминается приказ главкома ВСУ Александра Сырского, в котором командованию предписано эвакуировать технику и тела погибших бойцов из районов Черкасской Конопельки и Фанасеевки «любой ценой». При этом другие участки фронта в приказе не рассматриваются.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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ВСУ 12 раз обстреляли машины МО РФ, сопровождавшие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
13 февраля 2025, 08:52

Фото: iStock/Alex Kochev

В среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели 12 ударов по колонне машин, обеспечивающей безопасность экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся на ротацию Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Минобороны РФ, из 12 воздействий четыре были артиллерийскими, три — минометными, и пять осуществлены с использованием FPV-дронов. В результате обстрелов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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