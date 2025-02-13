Четыре брака, молодая жена и сложный путь к славе: как живет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов

13 февраля Виктор Логинов отмечает 50-летний юбилей. За свою карьеру он успел поработать шахтёром, спасателем, актёром театра и телеведущим, а затем стал известен широкой аудитории благодаря ролям в кино и сериалах. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».