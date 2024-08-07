Порядка тысячи украинских боевиков атаковали Курскую область

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Порядка тысячи боевиков ВСУ перешли в наступление в Курской области ранним утром 6 августа. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области», — доложил Герасимов Путину.
По его словам, ВС РФ смогли остановить продвижение противника в глубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносились удары артиллерией, авиацией и ракетных войск.
В настоящее время операция по уничтожению украинских боевиков продолжается. По данным Герасимова, потери среди ВСУ при наступлении на Курскую область составили порядка 315 человек и 54 единиц техники.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — так Герасимов завершил свой доклад для Верховного Главнокомандующего ВС РФ.
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Элина Позднякова