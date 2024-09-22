Люди возвращаются в дома, в Тихорецком районе разминировали обломки БПЛА

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В Тихорецком районе Краснодарского края завершили работы по разминированию территории после атаки украинских БПЛА и эвакуации жителей. Об этом сообщил вечером 22 сентября глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — говорится в сообщении.
В местной администрации отметили, что гражданам стоит обращать внимание на подозрительные предметы и сообщать о находках по номеру 112.
Два украинских беспилотника подавили силы ПВО в Краснодарском крае в субботу. После падения обломков в Тихорецком районе вспыхнул пожар, из-за чего из населенного пункта эвакуировали людей. Также в 10-километровой зоне вокруг места падения обломков водили временный запрет на сельскохозяйственные работы в полях.
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В местной администрации отметили, что гражданам стоит обращать внимание на подозрительные предметы и сообщать о находках по номеру 112.
Два украинских беспилотника подавили силы ПВО в Краснодарском крае в субботу. После падения обломков в Тихорецком районе вспыхнул пожар, из-за чего из населенного пункта эвакуировали людей. Также в 10-километровой зоне вокруг места падения обломков водили временный запрет на сельскохозяйственные работы в полях.
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Лия Мурадьян