На причастных к расстрелам боевиков ВСУ под Курском возбудили уголовные дела

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. Об этом 22 сентября сообщают военные следователи.
«Уголовные дела возбудили по статьям убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, теракт», — цитирует военное ведомство ТАСС.
Ранее волонтеры рассказали о мирных жителях, которые остаются на оккупированной ВСУ территории Курской области. По данным добровольцев, жители отказываются эвакуироваться по разным причинам — не хотят оставлять дома или опасаются за пожилых родственников, которые могут не перенести тяжелую дорогу. Людям продолжают передавать гуманитарную помощь и уговаривают уехать.
По данным Минобороны, российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области. Украинские боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Марьевка и Малая Локня.
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Лия Мурадьян