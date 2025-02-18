«Не хочу совпадений»: Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отменил свой визит в Эр-Рияд на фоне российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.
«…Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии <...> и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве», — прокомментировал журналистам глава киевского режима.Зеленский подчеркнул, что для украинской стороны переговоры между Россией и США стали сюрпризом, и он не хочет, чтобы все решалось за его спиной.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Зеленскому нужно «дать по рукам» за атаку со стороны боевиков ВСУ на Кубани.
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