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Макрон оценил шансы снятия санкций с России

Макрон: вопрос снятия санкций с России поднимут при долгосрочном мире
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос отмены санкций против России может быть рассмотрен в будущем, но только в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования. Всему свое время. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце, передает ТАСС.
Макрон уточнил, что санкции остаются инструментом давления, а их отмена станет частью диалога, когда стороны приблизятся к устойчивому миру.

«Вопрос о снятии санкций будет на повестке дня, но это произойдет в определенное время в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования. (...) Пока говорить об этом слишком рано», — указал Макрон.
Ранее президент Франции на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи. Он подчеркнул, что Франция решила предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро.

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Состояние оператора Первого канала Волкова стабилизировалось, его перевозят в Москву
Раненного оператора Первого канала Волкова перевозят в Москву
26 марта 2025, 22:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Курские врачи стабилизировали состояние пострадавшего в Белгородской области при подрыве на мине оператора Первого канала Дмитрия Волкова. В настоящее время его транспортируют в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщила пресс-служба комитета здравоохранения Курской области в своём Telegram-канале.
Врачи смогли стабилизировать состояние Волкова, что позволило провести медицинскую эвакуацию серьёзно раненного оператора в Москву.

Врио главы минздрава Курской области Екатерина Письменная отметила, что эвакуацию пострадавшего проводит Федеральный центр медицины катастроф.

В комитет добавили, что за жизнь Волкова боролась та же бригада врачей, которая в прошлом августе спасла военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

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Бойцы ВС РФ уничтожили канадский броневик вместе с экипажем под Курском
26 марта 2025, 22:02

Фото: iStock/aapsky

Российские бойцы подразделения группировки «Север» уничтожили канадский броневик вместе с экипажем в районе села Гончаровка в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военнослужащим ВС РФ удалось ликвидировать бронеавтомобиль Senator к западу от населённого пункта. Также было нанесено поражение ещё десяти бойцам ВСУ, не включая экипаж машины.

Напомним, что Гончаровка была освобождена российскими военными 15 марта. Населённый пункт находится вблизи Суджи, которую освободили 13 марта. Также ВС РФ в сжатые сроки вернули под контроль свыше 1100 километров территории, включая села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка и Михайловка.

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#военные
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Хинштейн высказался о бегающем от полиции после вандализма в Судже рэпере Апачеве
Хинштейн: рэперу Апачеву бесконечно бегать не получится
26 марта 2025, 21:25

Фото: iStock/Elena Perova

Рэпер Аким Апачев после акта вандализма в Судже не намерен приезжать в Курск для беседы с полицейскими, поскольку сейчас находится в Донецке, но и там не выходит на связь с правоохранителями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона отметил, что полицейским пока не удаётся привлечь Апачева к ответственности по трём административным статьям и провести беседу в рамках доследственной проверки по статье уголовного кодекса о вандализме.

23 марта стало известно о поездке рэпера в Суджу. Такие действия Апачева вызвали возмущение как у простых россиян, так и у общественных деятелей.

После музыкант раскритиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позднее извинился.

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«Нам не нужна миссия по обеспечению мира»: в Киеве ждут прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
Жовква: Украина ждёт прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
26 марта 2025, 21:07

Фото: iStock/artJazz

Иван Жовква, замглавы офиса Владимира Зеленского, заявил, что в Киеве надеются на прибытие из Евросоюза не миротворческих, а боевых частей. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
Чиновник заявил, что Украине не нужна миссия по обеспечения мира. Каждый солдат, который потенциально прибудет в страну, должен быть готов к участию в реальных боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания собираются сформировать «миротворческий корпус» из 10-30 тысяч военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. 20 марта в Лондоне состоялась встреча военачальников государств «коалиции желающих», в ходе которой обсуждались детали отправки войск на Украину.

12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие контингента НАТО под любым флагом и в любом качестве на Украине является угрозой для Москвы. Россия не примет этого ни при каких условиях.

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Отказавшихся сдаться боевиков ВСУ взорвали в трубе, где они прятались
26 марта 2025, 18:47

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские бойцы взорвали трубу, где прятались украинские боевики, отказавшиеся сдаваться в плен на Артёмовском направлении.
Историю рассказал RT замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным «Черкес».

Боевики ВСУ засели в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Им несколько раз предлагали сдаться, но после очередного отказа российский боец с позывным «Декор» закинул в эту трубу противотанковую мину, и вражеская позиция была взята штурмом.

Руководил действиями штурмовиков командир отряда с позывным «Хан», который имеет три ордена Мужества.

Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.

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