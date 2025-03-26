Макрон оценил шансы снятия санкций с России

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос отмены санкций против России может быть рассмотрен в будущем, но только в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования. Всему свое время. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце, передает ТАСС.
Макрон уточнил, что санкции остаются инструментом давления, а их отмена станет частью диалога, когда стороны приблизятся к устойчивому миру.
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«Вопрос о снятии санкций будет на повестке дня, но это произойдет в определенное время в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования. (...) Пока говорить об этом слишком рано», — указал Макрон.Ранее президент Франции на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи. Он подчеркнул, что Франция решила предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро.
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Мария Моисеева