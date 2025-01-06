Опубликовано фото погибшего в ДНР в бою на ножах со штурмовиком РФ солдата ВСУ

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Фото погибшего в ножевом бою в Донбассе украинского военнослужащего опубликовал Telegram-канал «ZОНА ПРАВДЫ».
Стоит отметить, что на ресурсах Украины снимок сопроводили оскорблением, наложенным на кадр. Солдата ВСУ обвинили в том, что своей гибелью он опорочил украинскую армию.
Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. Уточнялось, что ВСУ хотели отбить населенный пункт Трудовое.
Перед смертью украинец отметил, что Григорьев «лучший боец в мире», а затем попросил дать ему попрощаться «с небом, с мамой» и совершил суицид.
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Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. Уточнялось, что ВСУ хотели отбить населенный пункт Трудовое.
Перед смертью украинец отметил, что Григорьев «лучший боец в мире», а затем попросил дать ему попрощаться «с небом, с мамой» и совершил суицид.
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Никита Кротов