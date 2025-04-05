Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон может возглавить европейские усилия по организации переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.
По данным издания, Макрон готов возглавить «коалицию желающих», которая займётся «убеждением Москвы» остановить боевые действия.
Ранее сообщалось, что 22 из 47 стран ООН отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой.
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«Эммануэль Макрон намерен стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным по вопросу мира на Украине. Некоторые члены «коалиции желающих» настаивают на том, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с Россией», — передало издание The Telegraph.В качестве потенциальных участников европейской переговорной группы рассматривались также британский премьер Кир Стармер, однако он, по информации СМИ, не планирует идти на личные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что 22 из 47 стран ООН отказались поддержать продление мандата международной комиссии по расследованию ситуации на Украине. Комиссия позиционируется как «независимая», но на деле является очень предвзятой.
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Мария Моисеева