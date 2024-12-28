Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Марочко: в 2024 году наступил весомый перелом в зоне спецоперации

Марочко: в 2024 году наступил весомый перелом в зоне спецоперации

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил весомый перелом в ходе проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте».
«Военно-политическая обстановка для Киева значительно ухудшилась, а для России улучшилась, и можно даже сказать, что в зоне проведения СВО наступил существенный перелом», — обратил внимание отставной подполковник Народной милиции ЛНР.

Андрей Марочко подчеркнул, что успехи Вооружённых сил Российской Федерации можно отследить на карте боевых действий. Он уточнил, что военнослужащие России продолжают достигать поставленных целей, несмотря на то, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки стабилизировать ситуацию на линии фронта.



Ранее сообщалось, что самое большое число украинских наёмников и бойцов ВСУ было уничтожено за год под Донецком и Харьковом. Потери армии Украины за год составили около 400 тысяч человек.

Читайте также:

Украинские боевики убили пенсионеров в селе Плехово Курской области

Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен

Стало известно, когда ВСУ готовят новое контрнаступление
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
Минобороны РФ опубликовало видео тарана российским БПЛА дрона ВСУ «Баба Яга»
28 декабря 2024, 16:31

В субботу, 28 декабря, стало известно, что российские морские пехотинцы Северного флота при помощи беспилотника уничтожили тяжёлый украинский гексакоптер «Баба Яга». Кадры воздушной дуэли двух БПЛА опубликовало министерство обороны РФ.
Оператор дрона морской пехоты в составе войсковой группировки «Днепр» во время разведывательного полёта обнаружил тяжёлый украинский беспилотник «Баба Яга». Оценив обстановку, он принял решение атаковать БПЛА противника. Он набрал нужную высоту, вывел свою «птичку» на удобную позицию, после чего протаранил вражеский беспилотник.

Кадры воздушного боя были засняты системой объективного контроля в Херсонской области. Повреждённый украинский дрон упал на землю и разбился. Российские военнослужащие при этом не пострадали.

Читайте также:

«Баба Яга» больше не полетит: ВС РФ поразили аэродром базирования тяжёлых дронов ВСУ

РИА Новости: в зоне спецоперации из дрона «Баба-яга» сделали БПЛА «Тетя Вера»

Российский снайпер одним выстрелом сбил украинский дрон «Баба-Яга»
#беспилотник
#дрон
#бпла
#кадры
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области восстановили более 36 тысяч домов, повреждённых ВСУ
28 декабря 2024, 15:46

Фото: iStock/nuttapong punna

В Белгородской области восстановили более 36 тысяч жилых домов и квартир, повреждённых во время атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что регион живёт в условиях регулярных обстрелов с 24 февраля 2022 года. За это время был выстроен алгоритм по восстановлению жилья и строительству нового. Всего за это время было повреждено и разрушено свыше 40 тысяч квартир и жилых домов, из которых более 36 тысяч уже восстановлены.

Гладков отметил, что непрекращающиеся атаки украинских войск не позволяют белгородским властям в полной мере заняться восстановлением жилого фонда. Нередки случаи, когда строители становятся жертвами обстрелов.

Читайте также:

В Белгородской области назвали суточное количество атак со стороны ВСУ

Губернатор Гладков пригрозил чиновникам наказанием за обман в отчётах

Гладков: боевики ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов под Белгородом
#белгородская область
#губернатор
#вячеслав гладков
#строители
#ремонт
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где уничтожили больше всего наёмников ВСУ за год
Марочко: больше всего наёмников ВСУ за год уничтожили под Донецком и Харьковом
28 декабря 2024, 15:43

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Самое большое число украинских наёмников и бойцов ВСУ было уничтожено за год под Донецком и Харьковом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Потери армии Украины за год составили около 400 тысяч человек. В зоне СВО наибольшее число бойцов и наёмников ВСУ ликвидировано на Донецком и Харьковском направлениях.

По данным Минобороны России, только за неделю украинские войска потеряли более 3,8 тысячи военных в зоне действия группировки войск «Центр», 1970 – в зоне действия «Южной» группировки, 1140 человек в зоне ответственности группировки «Восток» и 455 бойцов в зоне действия «Днепра».

Читайте также:

Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен

Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские военные за год

Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину, спасаясь от мобилизации
#всу
#украина
#наемники
#военные
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики убили пенсионеров в селе Плехово Курской области
СК: ВСУ убили жителя Плехово и подожгли дом, где находилась его супруга
28 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/DarthArt

Боевики ВСУ убили мирного жителя в селе Плехово Курской области и подожгли его дом, в котором находилась пожилая женщина-инвалид. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ, передает РИА Новости
Следствие установило, что 8 декабря в селе Плехово украинские боевики убили пожилого мирного жителя прямо на участке его дома. Далее нацисты подожгли дом, где в то время находилась лежачая супруга убитого. Она сгорела заживо.

Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района. Эвакуация организовали в условиях обострившейся ситуации в приграничном районе, где боевики ВСУ обстреливали жилые дома с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

Жители села рассказали о систематических избиениях со стороны украинских вооруженных формирований и отметили, что остались в живых благодаря героизму российских военнослужащих.


Читайте также:

Замкомандира «Кобры» раскрыл зверства ВСУ в Курахово

Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО

SHOT: ВСУ расстреливали гражданских при отступлении из Курахово
#дом
#эвакуация
#следствие
#жители
#дома
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда ВСУ готовят новое контрнаступление
Военэксперт Ходаренок: в 2025 году ВСУ могут провести новое контрнаступление
28 декабря 2024, 15:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

В 2025 году ВСУ могут попытаться провести новое контрнаступление в зоне СВО или попробовать снова вторгнуться на территорию России, однако результат обоих сценариев не будет успешным для Киева. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок. По его мнению, пытаться прогнозировать дальше инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не стоит.
«Обстановка быстро меняется. До этой даты, можно не сомневаться, обе стороны конфликта будут вести упорную и ожесточенную борьбу за «улучшение переговорных позиций», — пояснил Ходаренок.
В то же время стало известно, что в доме бежавшей в Курск семьи из Суджи поселились польские наемники. Как сообщает RT, они заподозрили это, когда младшему сыну пришло уведомление в его аккаунт на YouTube о платной подписке на польский канал, а после информацию подтвердили оставшиеся в городе местные жители.
«Свой дом семья покидала под обстрелами, за рулем был старший сын. В то время муж Натальи находился на фронте: он участник СВО. Уже в Курске семья увидела в соцсетях, что их дом сгорел», — отмечает телеканал.
Читайте также:

Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен

Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские военные за год

МО: Бойцы ВДВ из Крыма штурмом взяли опорный пункт ВСУ в курском приграничье
#семья
#военные
#дом
#красноармейск
#семьи
#вдв
#жители
#youtube
#сво
#всу
#наемники
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен
28 декабря 2024, 14:48

Фото: iStock/TebNad

В городе Красноармейск (Покровск – украинское название) в подконтрольной ВСУ части ДНР полностью отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает в Telegram-канале назначенная Киевом городская военная администрация.
«Весь Покровск аварийно обесточен. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину отсутствия электроснабжения.

Ранее премьер Словакии пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, в которых так нуждается страна. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что данные угрозы не окажут никакого влияния на энергообеспечение страны. Он подчеркнул, что в настоящее время республика импортирует электричество сразу из четырёх государств – Польши, Венгрии, Румынии и Словакии.

Читайте также:

Жители Шебекина остались без света

Энергодар частично обесточен после артиллерийского обстрела ВСУ

Энергообъект обесточен в подконтрольной Киеву части Херсонской области
#электричество
#данные
#страны
#жители
#специалисты
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские военные за год
Марочко: РФ за год освободила 70 населенных пунктов в Харьковской области и ЛДНР
28 декабря 2024, 14:40

Фото: iStock/macky_ch

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за год Вооруженные силы России освободили более 70 населенных пунктов в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что в течение этого времени российские войска не только успешно удерживали натиск наемников и боевиков, подготовленных инструкторами НАТО, но и продвигались в глубину обороны противника, занимая выгодные позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах

Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину, спасаясь от мобилизации

В России оценили необходимость проведения новой мобилизации
#владимир путин
#президент
#нато
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Бойцы ВДВ из Крыма штурмом взяли опорный пункт ВСУ в курском приграничье
28 декабря 2024, 14:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Бойцы Донского казачьего полка Воздушно-десантных войск России из крымской Феодосии штурмом взяли опорный пункт ВСУ. Он был оборудован в полуразрушенном доме в одном из приграничных районов Курской области.
Об атаке десантников рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Украинские солдаты были обнаружены в подвале здания в ходе разведки. В ходе наблюдения с воздуха удалось выяснить огневые средства противника. Штурмовая группа получила координаты места, определила порядок боевой работы и выдвинулась в указанный район.

Сначала противник подвергся деморализующему артиллерийскому удару. Затем, подавив огневые точки ВСУ, десантники пошли на штурм. В ходе атаки опорный пункт противника был взят, российские бойцы произвели зачистку здания. Часть украинских военных сложила оружие. Те, кто оказал сопротивление, были уничтожены.

Читайте также:

Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования

AP: ставкой на Курскую область Киев ослабил всю линию фронта

ВСУ в Курской области деморализованы из-за скорого поражения
#оружие
#солдаты
#всу
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации
28 декабря 2024, 13:51

Фото: iStock/Animaflora

В условиях нарастающей тревоги по поводу возможного снижения возраста мобилизации, в западных регионах Украины начали организовывать вывоз юношей младше 18 лет за границу. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», автобусы, наполненные парнями в возрасте 16-17 лет, замечены на маршруте в Словакию.
В начале октября Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому 17-летние граждане должны будут самостоятельно становиться на призывной учет, уточняя свои данные в военкомате или через электронный кабинет.

По словам местных жителей, наблюдается увеличение числа автобусов, которые отвозят молодых людей без сопровождения родителей. Эти поездки организованы как туры, однако многие участники уезжают не с целью обучения или отдыха, а скорее в попытке избежать призыва на военную службу.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину, спасаясь от мобилизации

Кандидат в канцлеры Мерц: Присутствие военных на Украине надо согласовать с РФ

Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования
#учёт
#законопроект
#сотрудники
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате