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Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил весомый перелом в ходе проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте».
«Военно-политическая обстановка для Киева значительно ухудшилась, а для России улучшилась, и можно даже сказать, что в зоне проведения СВО наступил существенный перелом», — обратил внимание отставной подполковник Народной милиции ЛНР.
Андрей Марочко подчеркнул, что успехи Вооружённых сил Российской Федерации можно отследить на карте боевых действий. Он уточнил, что военнослужащие России продолжают достигать поставленных целей, несмотря на то, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки стабилизировать ситуацию на линии фронта.
Ранее сообщалось, что самое большое число украинских наёмников и бойцов ВСУ было уничтожено за год под Донецком и Харьковом. Потери армии Украины за год составили около 400 тысяч человек.
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Ольга Енгалычева