В Полтавской области произошла серия взрывов

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В Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом информирует Telegram-канал «ТСН».
«Полтава — взрывы», — отмечается в сообщении.
Иные подробности в настоящее время не приводятся. В Полтавской области и еще 12 регионах была объявлена воздушная тревога.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова