Mash: Бойцы ВС РФ окружили Красноармейск

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные полностью окружили город Красноармейск (укр. Покровск). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Уточняется, что заняли последние позиции в «серой зоне». В частности, называется населённый пункт Ровное. В «котле» оказались примерно две тысячи военнослужащих ВСУ, которые, как утверждают авторы публикации, не могут безопасно покинуть город.

Канал отмечает, что основные силы украинской стороны сосредоточили в Мирнограде, где пытаются держать восточные рубежи. В самом Красноармейске, говорят журналисты, остались лишь отдельные подразделения и те, кто не успел выйти.

Ранее сообщалось, что российские силы контролируют улицу Леси Украинки в Купянске. Минобороны привело комментарий военного с позывным «Лаврик».

Никита Кротов

