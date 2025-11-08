Mash: Бойцы ВС РФ окружили Красноармейск
Российские военные полностью окружили город Красноармейск (укр. Покровск). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что заняли последние позиции в «серой зоне». В частности, называется населённый пункт Ровное. В «котле» оказались примерно две тысячи военнослужащих ВСУ, которые, как утверждают авторы публикации, не могут безопасно покинуть город.
Канал отмечает, что основные силы украинской стороны сосредоточили в Мирнограде, где пытаются держать восточные рубежи. В самом Красноармейске, говорят журналисты, остались лишь отдельные подразделения и те, кто не успел выйти.
Ранее сообщалось, что российские силы контролируют улицу Леси Украинки в Купянске. Минобороны привело комментарий военного с позывным «Лаврик».
Читайте также: