Минобороны: Бойцы ВС РФ контролируют улицу Леси Украинки в Купянске

08 ноября 2025, 11:09

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные зачистили от подразделений ВСУ и полностью взяли под контроль улицу Леси Украинки на западной стороне Купянска.





Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России в субботу, 8 ноября.



Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик сообщил, что военные освободили последние четыре здания на этой улице и продолжают операции на Левадном въезде, 1-й Западной и Сеньковской. Заявление прозвучало в видео, предоставленном МО РФ.



