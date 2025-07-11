В Ивановской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Власти Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников на регион. Об этом правительство сообщило в своем telegram-канале.



Власти отмечают, что региональные спецслужбы отслеживают обстановку. Система предупреждения атак приведена в действие.

На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на Курскую область. Жители рассказали о взрывах в разных городах региона. К тому же один из дронов ВСУ попытался атаковать местную АЭС.

Росавиация ограничила прием и вылет самолетов в столичном аэропорту Жуково. Это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Иван Мусатов

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