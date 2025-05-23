Mash: Дроны ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове

Фото: iStock/Dragon Claws
Беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО успешно отразили налет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обломки сбитых дронов упали за пределами объекта, не причинив вреда инфраструктуре.
Также поступает информация, что обломки дронов упали на окраине иванова. Предварительно, в нескольких домах были выбиты окна. Ранее три беспилотника уничтожили в Шуйском районе региона.
Также сообщалось, что в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, четверо детей получили ранения.
Читайте также:
Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на помощь жителям четырех сел
Украинцы кончаются: Спецназ из Польши заметили на Курском направлении
Украинские боевики жалуются на активную работу дронов ВС РФ, разрушающих логистику ВСУ
Также поступает информация, что обломки дронов упали на окраине иванова. Предварительно, в нескольких домах были выбиты окна. Ранее три беспилотника уничтожили в Шуйском районе региона.
Также сообщалось, что в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, четверо детей получили ранения.
Читайте также:
Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на помощь жителям четырех сел
Украинцы кончаются: Спецназ из Польши заметили на Курском направлении
Украинские боевики жалуются на активную работу дронов ВС РФ, разрушающих логистику ВСУ
Мария Моисеева