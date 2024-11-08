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Обмен телами в формате 37 на 563 произошел между Россией и Украиной в районе белорусского Гомеля, пишет Mash. Российская сторона передала Киеву 563 тела, а получила 37.
При этом 62 тела из 563 — это украинские военнопленные, которых убило киевской ракетой 24 января, когда должен был состояться обмен.
Ранее сообщалось, что хочет, но не может сделать главком ВСУ Александр Сырский на курском направлении. Подробности рассказал военкор Марат Хайруллин.
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«По нашей информации, общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, перевалило за 4000», — сказано в публикации Mash.
Ранее сообщалось, что хочет, но не может сделать главком ВСУ Александр Сырский на курском направлении. Подробности рассказал военкор Марат Хайруллин.
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Никита Кротов