Mash: свыше 500 боевиков ВСУ попали в огневой мешок у Свердликово под Курском

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Свыше 500 украинских боевиков попали в огневой мешок у населенного пункта Свердликово курского направления. Как пишет Telegram-канал Mash, бойцы ВС РФ окружили противника при контрнаступлении, которое началось в районе речки Локни. Свердликово подконтрольно российским войскам, сейчас там идет зачистка.
Отмечено, что ВСУ сосредоточили резервы в Юнаковке Сумского района. Из курской Суджи эвакуируют раненых, а также возвращаются с новыми резервами.
На момент написания заметки в МО РФ информацию не подтверждали.
Ранее стало известно, что российская армия сорвала ротацию боевиков ВСУ в Харьковской области при помощи ракет. Как уточнили авторы SHOT, применялась ракета Х-38. В Минобороны России данные не подтверждали.
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На момент написания заметки в МО РФ информацию не подтверждали.
Ранее стало известно, что российская армия сорвала ротацию боевиков ВСУ в Харьковской области при помощи ракет. Как уточнили авторы SHOT, применялась ракета Х-38. В Минобороны России данные не подтверждали.
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Никита Кротов