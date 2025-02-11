Владимир Зеленский
Владимир Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ на курском направлении. Об этом в личном Telegram-канале высказалась дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — сказано в публикации.Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ отреагировала на слова главаря киевского режима о том, что Украина предложит России обменяться территориями, отказавшись от удерживаемых ВСУ земель под Курском.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года.
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