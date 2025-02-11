Владимир Зеленский
Миротворцы Европы не превзойдут ВС РФ, заявил The Guardian Владимир Зеленский. Таким образом главарь киевского режима оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев на Украину.
«Что касается идеи Эммануэля, то если это часть [гарантии безопасности], то да, если будет 100-150 тысяч европейских солдат, то да. Но даже тогда мы не будем на том же уровне войск, что и российская армия, которая нам противостоит», — сказал Зеленский.Как отметили обозреватели, Европа далека от согласия разместить подразделения на украинской территории, а по словам Зеленского, более мягкая миротворческая миссия не будет работать.
Ранее глава американского Минобороны Пит Хегсет оценил возможность отправки военных на Украину.
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