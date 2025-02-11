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Ротацию украинских боевиков сорвали российские военнослужащие в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, ВСУ хотели стянуть войска к переправе Купянск — Узловой для попытки замедления ВС РФ. Бойцы российской армии применили ракету Х-38.
На момент написания заметки подтверждения от МО РФ не поступало.
Перед этим Владимир Зеленский отмечал, что европейские миротворцы не смогут превзойти российскую армию.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
Российская сторона предлагала завершить конфликт в июне 2024 года, однако украинское руководство ввело войска на территорию Курской области.
Ранее Владимир Зеленский высказался о Курской области.
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На момент написания заметки подтверждения от МО РФ не поступало.
Перед этим Владимир Зеленский отмечал, что европейские миротворцы не смогут превзойти российскую армию.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
Российская сторона предлагала завершить конфликт в июне 2024 года, однако украинское руководство ввело войска на территорию Курской области.
Ранее Владимир Зеленский высказался о Курской области.
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Никита Кротов