Оперштаб: для тушения пожара нефтебазы на Кубани привлекли 406 человек

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Количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые, по данным источников, принадлежат ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал оперативного штаба региона.
Ранее для борьбы с огнём привлекались 357 специалистов и 140 единиц техники, включая два пожарных поезда. Сейчас группировку расширили: в работах по ликвидации пожара задействовали 157 единиц техники. Площадь тушения составляет 4250 квадратных метров.
По информации штаба, спасатели сосредоточены на локализации огня в резервуаре, запорной арматуре и нефтепродуктах в зоне обвалования.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС на саммите в четверг выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов.
Также «Радио 1» передавало, что федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области.
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По информации штаба, спасатели сосредоточены на локализации огня в резервуаре, запорной арматуре и нефтепродуктах в зоне обвалования.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС на саммите в четверг выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов.
Также «Радио 1» передавало, что федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области.
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Мария Моисеева