В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

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ООН будет признательна «любым усилиям» по урегулированию украинского кризиса. Об этом в рамках брифинга заявил зам официального представителя генсека международной организации Фархан Хак. Таким образом он прокомментировал телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны», — произнес Хак.Он подчеркнул, что диалог лидеров России и США является «позитивным» моментом.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о разговоре с коллегой из России Владимиром Путиным.
Темами для разговора стали украинский конфликт, а также Ближний Восток и другие.
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