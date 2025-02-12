В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

ООН будет признательна «любым усилиям» по урегулированию украинского кризиса. Об этом в рамках брифинга заявил зам официального представителя генсека международной организации Фархан Хак. Таким образом он прокомментировал телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.