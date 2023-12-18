Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом и попала на видео

Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео виртуозного ухода водителя эвакуационной машины от FPV-дрона ВСУ.
Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал WarGonzo.
«Видео просто эпичное», — говорится в публикации.
Отмечается, что эвакуационная машины следовала с ранеными бойцами в тыл, когда водителю сообщили о работе вражеской «птички» на пути его следования. Спустя некоторое время он услышал характерное жужжание квадрокоптера, после чего скомандовал пассажирам держаться и стал набирать максимальную скорость.
Когда дрон начал пикировать машину, водитель ударил по тормозам, а затем снова дал газ. Перед автомобилем произошел взрыв, но из его пламени автомобиль рванул вперёд невредимым.
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«Видео просто эпичное», — говорится в публикации.
Когда дрон начал пикировать машину, водитель ударил по тормозам, а затем снова дал газ. Перед автомобилем произошел взрыв, но из его пламени автомобиль рванул вперёд невредимым.
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Диана Аванесян