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Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом и попала на видео

WarGonzo: Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом
18 декабря 2023, 06:19
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

В Сети появилось видео виртуозного ухода водителя эвакуационной машины от FPV-дрона ВСУ.
Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал WarGonzo.


«Видео просто эпичное», — говорится в публикации.


Отмечается, что эвакуационная машины следовала с ранеными бойцами в тыл, когда водителю сообщили о работе вражеской «птички» на пути его следования. Спустя некоторое время он услышал характерное жужжание квадрокоптера, после чего скомандовал пассажирам держаться и стал набирать максимальную скорость.

Когда дрон начал пикировать машину, водитель ударил по тормозам, а затем снова дал газ. Перед автомобилем произошел взрыв, но из его пламени автомобиль рванул вперёд невредимым.

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Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины
Сальдо: восстановить Каховскую плотину можно, проект сохранился
18 декабря 2023, 06:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что разрушенную Каховскую плотину можно восстановить, обратившись к современным технологиям и доступным документам.
«Мы имеем большую часть проектной документации на Каховскую плотину, которая хранится в архивах московских институтов... Можно использовать эту информацию и перенести ее на современные условия. Восстановление Каховской плотины и сооружений, включая шлюзовое хозяйство для кораблей, может быть выполнено более оперативно, применяя современные технологии», — подчеркнул глава области.
Сальдо отметил, что благодаря современным технологиям процесс восстановления плотины может пройти быстрее, чем в прошлые времена, а также сделать сооружение более эстетичным, привлекательным и функциональным.

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#сша
#украина
#технологии
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Раскрыта причина разрушения ВСУ Каховской ГЭС
Сальдо заявил о задании для ВСУ разрушить Каховскую ГЭС
18 декабря 2023, 05:52

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил причину попыток Вооруженных сил Украины разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). В интервью РИА Новости он отметил, что военным поставили задачу уничтожить объект как часть стратегического плана.
Сальдо пояснил, что военные продолжали направлять ракетные удары в определенную точку объекта в течение длительного периода. Он описал разрушение плотины ГЭС как «величайшее преступление», которое привело к нарушению экологического баланса.

«После разрушения плотины последовало опустошение машинного зала гидроэлектростанции и всех технических сооружений, обслуживавших плотину и водохранилище», — подытожил он.
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#автомобиль
#чс
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РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО РФ: РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
18 декабря 2023, 05:41

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты РЗСО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Получив координаты цели, расчеты РЗСО «Ураган» группировки «Центр» выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был уничтожен», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что боевая работа реактивных систем залпового огня занимает несколько минут, включая получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и оперативную смену огневой позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#работа
#оружие
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#всу
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Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ
ФСБ: российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ
18 декабря 2023, 05:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские силовики обнаружили скрытый склад с секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.
Совместные действия проводились ФСБ совместно с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота. Эта документация предположительно планировалась к эвакуации до начала специальной военной операции (СВО).

«В результате анализа документов была получена информация о различных личностях, включая тех, кто связан с деятельностью украинских спецслужб», — добавили в ФСБ.
В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для проверки этой информации.

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#пво
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«Мистическое оружие»: В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
NI: Российские истребители МиГ-31 вызывают ужас у Киева
18 декабря 2023, 04:49

Фото: РИА Новости

Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает в Киеве значительное беспокойство. Об этом пишет американское издание National Interest.
«Миг-31 показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — говорится в публикации.

Авторы пояснили, что причиной такого внимания к российскому истребителю стала российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», носителем которой является МиГ-31. Значительные дальность и скорость боеприпаса вынуждают Киев для подготовки к удару заранее объявлять тревогу.

Отмечается, что МиГ-31 всё ещё кажется Западу "мистикой", в связи с чем возможности самолёта вызывают постоянные спекуляции. По словам журналистов, российский МиГ-31 считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире, а также обладает новейшими средствами управления полетом.

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#всу
#киев
#воздушная тревога
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Российские разведка и артиллерия поразили укрепленные позиции ВСУ под Купянском
МО РФ: разведка и артиллерия уничтожили укрепленные позиции ВСУ под Купянском
18 декабря 2023, 04:37

Фото: istockphoto/aapsky

Российские разведчики и артиллеристы уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
По данным ведомства, военнослужащие из артиллерийской группировки «Запад» успешно атаковали замаскированные позиции противника при помощи самоходных артиллерийских установок «Мста-С». Атака была осуществлена на расстоянии восьми километров, а разведка с помощью беспилотников подтвердила попадание по установленным целям.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы ежедневно работают в сложных условиях, но благодаря высокой подготовке и профессионализму, расчеты тратят лишь несколько минут от момента обнаружения цели до проведения выстрела. Кроме того, они регулярно изменяют свои огневые позиции.

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#разведка
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В США заявили об «агрессивной вербовке» украинцев в ВСУ
NYT: военкомы на Украине становятся агрессивными и насильно набирают людей в ВСУ
18 декабря 2023, 04:32

Фото: iStock/Liukov

Адвокаты и призывники отмечают рост агрессивности военкомов на Украине при призыве граждан в армию, пишет The New York Times (NYT). Журналисты отмечают, что людей все чаще захватывают на улицах и на работе, принудительно доставляя их в военкоматы страны.
Издание подчеркивает, что у некоторых граждан Украины изымали паспорта, требуя идти в военкоматы, где их принуждали подписать документы о призыве. Также отмечается случаи попыток призвать в армию мужчин, освобожденных от военной службы.

Эти ситуации привели к увеличению числа судебных исков, связанных с принудительной мобилизацией. В ноябре было вынесено 226 судебных решений по подобным жалобам. Эксперты предполагают, что агрессивное поведение военкоматов может быть связано с большими потерями Киева в военных действиях.

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#украина
#документы
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#эксперты
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В России разработали изделие для призыва к пилотам дронов ВСУ сдаваться в плен
В РФ разработали изделие «Дафни», призывающее пилотов дронов ВСУ сдаться в плен
18 декабря 2023, 04:23

Фото: iStock/vadimrysev

В России разработали устройство под названием «Дафни», которое предназначено для призыва пилотов дронов Вооруженных сил Украины сдаться в плен. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, ссылаясь на информацию ТАСС.
По его словам, это устройство позволяет изменить изображение, передаваемое с боковой камеры FPV-дронов на надпись «149.200 вызывай Волгу и живи». Эта специальная частота используется российскими военными для возможных переговоров о добровольной сдаче противника в плен.

Кузякин пояснил, что «Дафни» использует частоту, аналогичную или очень близкую к частоте, используемой украинскими беспилотниками, и начинает транслировать измененное изображение.

«Изделие „Дафни“ транслирует мерцающее изображение с огромной надписью „149.200 вызывай Волгу и живи“, которое видит пилот противника на своем FPV-дроне вместо обычной картинки», — пояснил генеральный директор ЦКБР.
На данный момент устройство проходит испытания. Центр разработал целый комплекс мер по обеспечению безопасности российских военных на передовой линии.

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Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
#пилот
#камеры
#испытания
#комплекс
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Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных бойцов
18 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону указал на большие потери среди мобилизованных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связал это с некомпетентностью киевских властей и руководства ВС США.
Он отметил, что по данным военного комиссара Полтавы, от 80 до 90 процентов обученных ими бойцов либо погибли, либо получили ранения. Риттер подчеркнул, что это не выдумки, а статистика.

Экс-разведчик выразил мнение, что ответственность за эти потери лежит на НАТО. Он призвал к увольнению руководства американских вооруженных сил из-за недостаточной компетентности.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что мобилизация граждан практически не приносит результатов. По его словам, те, кто хотел вступить в ВСУ, уже это сделали в начале спецоперации, и сейчас нет четкого ответа на вопрос, кого призывают в настоящее время.

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