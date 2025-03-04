Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме

Илон Маск (Фото: РИА Новости)
Американский предприниматель Илон Маск оценил попытку Владимира Зеленского оправдаться за скандал с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он написал в соцсетях.
«Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги», — сказано в публикации.Перед этим Владимир Зеленский выразил сожаление из-за перепалки в здании американской администрации, заявив, что готов к диалогу, чтобы урегулировать украинский кризис, а также к подписанию соглашения по редкоземельным металлам.
Кроме того, о готовности украинской стороны подписать соглашение заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.
Скандал Зеленского и Трампа в Белом доме произошел 28 февраля.
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