Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме

Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме

Маск заявил о важности шагов после слов Зеленского о скандале с Трампом
Илон Маск (Фото: РИА Новости)

Илон Маск (Фото: РИА Новости)

Американский предприниматель Илон Маск оценил попытку Владимира Зеленского оправдаться за скандал с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он написал в соцсетях.
«Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги», — сказано в публикации.
Перед этим Владимир Зеленский выразил сожаление из-за перепалки в здании американской администрации, заявив, что готов к диалогу, чтобы урегулировать украинский кризис, а также к подписанию соглашения по редкоземельным металлам.

Кроме того, о готовности украинской стороны подписать соглашение заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.

Скандал Зеленского и Трампа в Белом доме произошел 28 февраля.

Читайте также:

Кобахидзе заявил, что Украина перешла все границы несерьезности

Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией

В Госдуме оценили предложение Маска Зеленскому покинуть Украину
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#илон маск
#владимир зеленский
#белый дом
#скандал
#новости
Кобахидзе заявил, что Украина перешла все границы несерьезности
04 марта 2025, 20:27

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Украинские власти перешли все границы несерьезности, когда лишили мэра Тбилиси и бывшего игрока киевского «Динамо» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
«Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности. Но здесь несерьезность - это не главная проблема. Я еще раз хочу напомнить, что власти Украины прямо требовали от Грузии второй фронт. Это делал, например, секретарь Совета безопасности [Алексей Данилов], это делал главный советник президента [Михаил Подоляк]», — сказал он.
По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, позиция Владимира Зеленского о том, что грузинской стороне следовало бы ввести антироссийские санкции, — аморальная.

Ранее в Госдуме высказались о предложении предпринимателя Илона Маска для Владимира Зеленского.

Читайте также:

Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией

Боец ВС РФ рассказал о происходящем с ВСУ в зоне СВО

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ
#мир
#россия
#украина
#грузия
#война
#сво
#конфликт
#санкции
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
Вэнс: Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией
04 марта 2025, 19:51

Фото: iStock/Alex Kochev

Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с РФ. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.
По его словам, необходимо, чтобы все сели за стол переговоров. Вэнс подчеркнул, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается подать четкий сигнал, что Киеву надо вернуться к переговорам и начать обсуждать с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии из-за их заявлений об Украине

Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам

«Это серьезная угроза»: стало известно, чем ответит Трамп на перепалку с Зеленским
#сша
#европа
#президент
#дональд трамп
#великобритания
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я кричу, требую, плачу»: Неожиданная связь актрисы Машковой из «Не родись красивой» с Зеленским и унижение отца за патриотизм
04 марта 2025, 19:05

Мария Машкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Машкова, дочь знаменитого актера Владимира Машкова, хотела построить карьеру в США после эмиграции, но столкнулась с трудностями.
Она попыталась работать помощником режиссера, но безуспешно. В итоге актриса записала публичное обращение, в котором сообщила о намерении вернуться в Россию, подчеркивая свою идентичность как русской, несмотря на эмиграцию.

В интернете попытку Машковой привлечь к себе внимание восприняли как провокацию. Бдительные соотечественники сразу вспомнили, что ранее актриса клялась и утверждала, что никогда не вернется в Россию, независимо от обстоятельств. Подробнее, что происходит в жизни актрисы, читайте в материале «Радио 1».

Разорвала связи с РФ

Мария Машкова три года назад разорвала связи с Россией, уехав в США, где вышла замуж и родила детей. Она утверждала, что возвращается в Россию только по работе и для встреч с родственниками. Однако с начала СВО её истинные взгляды и положение в карьере стали более очевидными, что вызвало критику со стороны общественности.

В условиях отсутствия значимых предложений из России Машкова оказалась в ситуации, когда её карьера как актрисы практически не востребована. Она неоднократно пыталась заручиться доверием местных режиссёров, прося взять её даже на должности помощника сценариста или осветителя, но все её усилия оказались безрезультатными.

«Я кричу, требую, плачу, делаю все, что только в моих силах. Я пробуюсь на разные роли. В итоге собралась целая папка из моих видеопроб, но никуда так и не взяли», — как-то покаялась в проблемах со слезами на глазах она.

Фото: iStock/fergregory

Стыдила отца за патриотизм

Машкова, испытывая трудности в карьере в Америке, не стеснялась открыто выражать свое недовольство, в том числе и в адрес своего отца, Владимира Машкова. Она часто говорила, что ей за него стыдно. Каждое её светское появление завершалось критикой России.

Владимир Машков, пытаясь наладить отношения с дочерью, неоднократно призывал её вернуться в Россию в это сложное время, но его обращения не находили отклика. Конфликт между ними углублялся, и Машкова, стремясь задеть отца, неожиданно вспомнила о своих украинских корнях, обнаружив, что её предки по материнской линии — украинцы с фамилией Зеленские. Этот шаг стал последней попыткой выразить протест и подчеркнуть разницу во взглядах с родным человеком.

Связь с Зеленским

Действительно, Машкова может похвастаться интересной родословной, но для неё самой это «достижение» имеет лишь косвенное значение. Мать Владимира Машкова до замужества на отце Владимире Львовиче была замужем. Прадед Машковых, Евгений Осипович Зеленский, действительно похоронен в Неаполе, Италия. Он прожил всего 28 лет и скончался от чахотки во время лечения. Его жена, Меланья Францевна Зеленская, дожила до 90 лет.

Хотя фамилия не имеет никакого отношения к Владимиру Зеленскому, для Машковой это неожиданное открытие стало причиной почти истерического состояния.

Фамилия отца

Актриса Мария Машкова решила сохранить свою фамилию, несмотря на сложные отношения с отцом. Она предпочла не менять имя, чтобы сохранить узнаваемость, которую её отец построил.

Вместо этого она путешествовала по Европе, рассказывая о советском прошлом своей семьи. В ответ на вопросы о смене фамилии она отмечала, что не видит в этом необходимости и попросила аудиторию уважать её и её семью.

«Украинскую аудиторию прошу, по возможности, беречь меня, российскую — моего папу. Хватит мусолить эту тему, она закрыта. Ну а любовь все равно победит. Всем спасибо», — оправдывалась позже Машкова в соцсетях.

Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?
Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?

Изменила свое мнение

Не прошло и трех лет, как Мария Машкова утратила свой прежний задор и энтузиазм. Ранее она с гордостью заявляла о готовности совершать любые поступки, даже отправиться на Украину, но теперь актриса стала заметно тише.

После некоторого времени в тени она вернулась, намекнув, что больше не намерена поддерживать прежнюю антироссийскую риторику. Иронично, что совсем недавно она угрожала своему отцу «встречей в Гааге». Чтобы изменить своё мнение и вернуться к реальности, Машковой понадобилось столкнуться с множеством отказов на съемках и шквалом негативных отзывов.

«Мы встретимся в Гаагском суде. Там мы обнимемся и поплачемся. Россияне будут судить всех ваших отцов, потому что вы погрязли во зле! Но, возможно, я еще буду бороться за своего», — заявляла она, потрясая кулаком.

Теперь многие в России считают, что Машкова «поменяла свою позицию». В противном случае трудно объяснить, почему ярая критик России внезапно изменила свои взгляды. Однако соотечественники не спешат её прощать — это подтверждается потоком негативных комментариев под публикациями о ней.

Читайте также:

Любовники, три брака, домогательства Берии, гепатит, пытки и лагеря: Что стало переломным моментом для Татьяны Окуневской?

Ребенок из детского дома, онкология и брак с лечащем врачем покойной жены: Как сложилась судьба Георгия Штиля из «Убойной силы»?

Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?
#статьи
#сша
#отец
#россияне
#актриса
#отношения
#карьера
#сво
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме оценили предложение Маска Зеленскому покинуть Украину
Шеремет считает спасительным предложение Маска Зеленскому покинуть страну
04 марта 2025, 17:53

Фото: istockphoto/ANGHI

Предложение американского миллиардера Илона Маска Владимиру Зеленскому покинуть Украину — спасительное для главы киевского режима. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Для Зеленского, схожего с загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками, это заманчивое, спасительное и рациональное предложение, определяющее его дальнейшую судьбу», — сказал парламентарий.
По мнению Шеремета, другого шанса у Зеленского попросту может не быть. Кроме того, депутат ГД считает, что предложение Маска можно заложить в основу, сделав его частью мирной сделки по кризису на Украине.

Перед этим Маск предложил Зеленскому отправиться в нейтральное государство, отказавшись от власти в обмен на амнистию.

Читайте также:

Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам

«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой

Италия отказалась помогать Украине
#мир
#россия
#украина
#сша
#илон маск
#владимир зеленский
#война
#сво
#конфликт
#новости
#госдума
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ рассказал о происходящем с ВСУ в зоне СВО
Боец ВС РФ Панда: десантники ВСУ убегают сразу же после высадки
04 марта 2025, 17:23

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинский десант бежит с позиций сразу после встречи со штурмовиками ВС РФ на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российского военнослужащего, чей позывной Панда.
«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Частно бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — прокомментировал командир взвода одного из мотострелковых полков восточной группировки войск.
Панда резюмировал, что при освобождении Бурлацкого при встрече с российскими штурмовиками с поля боя сбежали как минимум три группы украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ обнаружили натовское оружие в Курской области. Уточнялось, что речь идет о вооружениях и боеприпасах польского, немецкого и американского производства.

Читайте также:

На Западе раскрыли главное последствие ссоры Зеленского с Трампом для Украины

Боец ВС РФ в одиночку сдерживал ВСУ на белогоровском направлении в ЛНР почти три месяца

Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате