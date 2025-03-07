Маск согласился с серьезным обвинением в адрес ЕС из-за Украины

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Миллиардер Илон Маск согласен с мнением, что слова премьера Дании Метте Фредериксен про Украину свидетельствуют о европейской причастности к геноциду.
«Да», — лаконично написал он в соцсетях.Таким образом бизнесмен прокомментировал заявление Фредериксен о том, что мир в украинской республике опасней, чем продолжение конфликта, а также ответный пост одного из юзеров. Тот написал, что Евросоюз (ЕС) не помогает Украине, а разжигает конфликт, т.е. является соучастником геноцида. Пользователь также добавил, что это отвратительно.
Москва не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву только затягивают кризис, но не решают его. Власти подчеркивали, что такие грузы будут законной целью для бойцов ВС РФ.
Ранее сообщалось, как встретили вопрос о помощи Украине на саммите ЕС.
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