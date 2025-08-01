Массированная атака БПЛА в Ростовской области

01 августа 2025, 01:08

ПВО отражает атаку БПЛА в Таганроге при поддержке боевых вертолётов

Фото: Минобороны РФ

Жители сообщают о 10–12 взрывах, повреждениях инфраструктуры и работе ПВО после полуночи — режим ЧС действует.