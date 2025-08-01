Массированная атака БПЛА в Ростовской области
ПВО отражает атаку БПЛА в Таганроге при поддержке боевых вертолётов
Жители сообщают о 10–12 взрывах, повреждениях инфраструктуры и работе ПВО после полуночи — режим ЧС действует.
Системы ПВО и боевые вертолёты отражают масштабную атаку беспилотников на Таганрог, где зафиксировано 10–12 мощных взрывов после полуночи.
Жители сообщают о повреждениях зданий, а власти подтверждают активацию режима повышенной опасности по всей Ростовской области. По словам горожан, к отражению атаки БПЛА подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты.
Ростовская область ожидает следующую серию атак. Местных жителей просят сохранят спокойствие и укрыться в безопасное место.
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