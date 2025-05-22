Силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над регионами России

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Вечером 21 мая российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале Минобороны России.Все угрозы были своевременно ликвидированы.
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Наибольшее количество дронов — 42 — нейтрализовано над Курской областью. В Белгородской области сбили 14 БПЛА, в Орловской — восемь, в Калужской — два, а над Рязанской и Тульской областями уничтожили по одному беспилотнику. Также 9 дронов устранили над территорией Московского региона.
Всего за 21 мая силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.
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Мария Моисеева