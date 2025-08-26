Восемь пленных украинских бойцов доставили к следователям
Восемь пленных бойцов ВСУ доставили к следователям в Курской области
В действиях восьми украинских военнопленных, которых задержали в Курской области, выявлены признаки преступлений против мирного населения. Все бойцы доставлены военным следователям для проведения допроса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Украинские военнослужащие незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области в разные периоды времени. Сейчас они дают показания о своих преступлениях против гражданского населения.
Уточняется, что трое из восьми задержанных были взяты в плен за минувшую неделю.
«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. (...) Они доставлены военным следователям для проведения допроса, так как в их действиях имеются признаки преступления против мирного населения», — пояснил собеседник агентства.В настоящее время следователи СК возбудили более 600 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ в Курской области, из них 213 переданы в суд.
Ранее сообщалось, что появилось видео аварии с Живописного моста в Москве, где погиб бизнесмен Белюскин. Его спорткар Aston Martin врезался в отбойник. Предварительно, 57-летнему предпринимателю стало плохо с сердцем во время управления автомобилем.