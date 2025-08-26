Восемь пленных украинских бойцов доставили к следователям

26 августа 2025, 03:06

Восемь пленных бойцов ВСУ доставили к следователям в Курской области

Фото: iStock/Diy13

В действиях восьми украинских военнопленных, которых задержали в Курской области, выявлены признаки преступлений против мирного населения. Все бойцы доставлены военным следователям для проведения допроса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Украинские военнослужащие незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области в разные периоды времени. Сейчас они дают показания о своих преступлениях против гражданского населения.



Уточняется, что трое из восьми задержанных были взяты в плен за минувшую неделю.





«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. (...) Они доставлены военным следователям для проведения допроса, так как в их действиях имеются признаки преступления против мирного населения», — пояснил собеседник агентства.