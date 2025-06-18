Мастер спорта по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО в 27 лет

18 июня 2025, 23:06

Фото: iStock/SergeyPankratov

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Спортсмен прожил 27 лет и за это время успел стать мастером спорта России. О его гибели сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).





Трагическое событие произошло 15 июня. Федерация спортивной борьбы России выразила глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Бабичука.





«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении на сайте.