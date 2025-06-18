Мастер спорта по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО в 27 лет
Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Спортсмен прожил 27 лет и за это время успел стать мастером спорта России. О его гибели сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Трагическое событие произошло 15 июня. Федерация спортивной борьбы России выразила глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Бабичука.
«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении на сайте.В мае сообщалось, что в честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили кедр в Москве. Никита Цицаги погиб в июне прошлого года под Угледаром, Донецкой народной республики в результате атаки украинского дрона.
Дерево высажено на Аллее доблести и славы журналистов, где 17 мая высадили 50 алтайских кедров. Акция проходила в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с патриотическим проектом «Кедры Великой Победы» и Союзом журналистов России.