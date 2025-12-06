Беспилотники ВСУ атаковали Ленобласть
Беспилотники ВСУ пытались атаковать Ленинградскую область. Об их уничтожении 6 декабря в 08:02 сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По данным из его телеграм-канала, силы ПВО подавили вражеские дроны в небе над Киришским районом. Число сбитых БПЛА чиновник не назвал. Информация о возможных последствиях также не приводится.
Стоит отметить, что в регионе более трех часов — с 06:09 до 09:47 — действовал режим воздушной опасности. Также сообщалось о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Напомним, сегодня ночью силы ПВО сбили 116 беспилотников в небе над Россией. Дроны пытались атаковать объекты в Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областях.
