Матвийчук: ВС РФ начали бои в пригороде Харькова

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В город Купянск зашли российские военные и уже захватили несколько кварталов, информирует военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Утром прошла информация, что две колонны боевой техники российской армии вошли в Купянск и захватили первые кварталы. Там идут бои», — говорит Анатолий Матвийчук.
Военный эксперт также подчеркнул, что всё происходящие говорит о продвижении российских войск, а Купянск в пригороде Харькова сейчас находится под «плотным огневым воздействием».
Полный контроль над городом поможет управлять дорогами Харькова, являющимся одним из главных прифронтовых городов.
Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Вооружённые силы Российской Федерации успешно контролируют ключевые логистические маршруты и это позволяет им сохранять инициативу на фронте.
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