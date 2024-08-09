Мобильная связь и интернет в Курской области теперь доступны бесплатно

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Мобильная связь и интернет в Курской области доступны бесплатно, сообщает Минцифры РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. В регионе ввели режим ЧС регионального характера для ликвидации последствий захода на территорию Курской области вражеских сил.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что было уничтожено три лодки. С одной из них диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе.
До этого военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.
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Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области
«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе» — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что было уничтожено три лодки. С одной из них диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе.
До этого военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.
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Дарья Осипова