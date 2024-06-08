В ЛНР объявили 8 июня днем траура по погибшим в результате удара ВСУ

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Глава региона Леонид Пасечник написал в Telegram-канале, что в Луганской Народной Республике 8 июня объявили днем траура по погибшим от удара украинской армии по Луганску.
По словам Пасечника, по всей территории региона будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ЛНР и ее муниципальных образований. Все развлекательные мероприятия в регионе также отменены.
Ранее сообщалось, что количество погибших после ракетного удара украинских боевиков по жилому дому в Луганске выросло до шести человек.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
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Ранее сообщалось, что количество погибших после ракетного удара украинских боевиков по жилому дому в Луганске выросло до шести человек.
Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
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Екатерина Коршунова