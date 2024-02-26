Медик из Новой Зеландии заявила, что иногда молится о смерти украинских раненых

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Военный медик из Новой Зеландии, которая подписала контракт с Минобороны Украины и служит в ВСУ, заявила, что молится о смерти раненых украинских военных из-за невозможности вывести их с линии боевого соприкосновения. Ее слова передает радиостанция RNZ.
Она рассказала, что у ВСУ уже заканчиваются ресурсы и люди. Медики ежедневно сталкиваются с тяжелыми ранениями и операциями по ампутации. По ее словам, сейчас стало сложнее вывозить раненых с поля боевых действий.
При этом 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за время сво потери ВСУ составили 31 тыс. человек.
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«Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти, в течение двух или четырех дней, (они – ред.) медленно умирают. Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать», — заключила военный медик.
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Элина Позднякова